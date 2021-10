Halloween in Italia: quali sono gli eventi da non perdere il 31 ottobre 2021 nel nostro paese, da nord a sud, per una festa da brividi.

“Dolcetto o scherzetto?“. Come ogni anno, anche in questo 2021 Halloween è una delle feste più attese in Italia. Lo dimostrano i tantissimi eventi imperdibili che sono stati organizzati ovunque, in location da brivido. Tra fantasmi, storie magiche, stregoneria e racconti horror, ce n’è davvero per tutti i gusti. Andiamo a scoprire alcune delle feste di Halloween da non perdere in Italia.

Halloween in Italia: le feste da non perdere

Se hai voglia di festeggiare Halloween all’interno di un vero castello, l’appuntamento è per il 31 ottobre al Castello di Grumello, vicino Bergamo, per La grande festa del plenilunio. Un gioco-avventura dedicati ai più piccoli, che saranno abbigliati con costumi a tema e potranno vivere delle emozioni incredibili e una grande avventura insieme agli animatori della Compagnia San Giorgio e il Drago.

Non saranno da meno le fortezze dei Castelli del Ducato, che aprono le forte a grandi e piccoli per le Halloween Castles Nights e gli Halloween Castles Days. Una serie di appuntamenti che saranno animati da giochi, cene con delitto, cene a tema, e visite speciali, sia notturne che diurne, in manieri dal fascino inimitabile, e non solo nella notte di Halloween.

Se preferisci qualcosa di meno ‘organizzato’ ma in qualche modo attinente allo spirito fantasmagorico del ponte dei morti, potresti invece optare per una visita in un paese fantasma, come Craco in Basilicata, o Valle Piola in Abruzzo e Roscigno Vecchia in Cilento. Per chi vive nella Capitale, un’alternativa iportante in questo senso è Monterano, le cui rovine si trovano a due passi da Roma all’interno dell’omonima riserva.

Halloween 2021 anche nei parchi a tema?

Se non vuoi proprio uscire e preferisci organizzare una festa a casa, non preoccuparti. Esistono tanti giochi per Halloween che potrai organizzare per divertirti. Ma sarebbe un peccato rinunciare ai tanti eventi organizzati in questo weekend.

Una delle principali alternative per riuscire a godersi un Halloween da urlo potrebbe essere una gita a Gardaland. Nel parco a tema più grande d’Italia per tutto il weekend sarà infatti possibile vivere il Gardaland Magic Halloween, con tanti spettacoli organizzati con la presenza di zombie, streghe e tanti altri mostri. Ma feste del genere sono organizzate un po’ ovunque, dagli acquari di Genova e Cattolica all’Italia in miniatura, senza dimenticare i vari parchi acquatici.

Per chi ama il magico mondo di Harry Potter, uno degli eventi più intriganti di questo ponte di Halloween è invece quello organizzato a Villa Borzino, nel comune di Busalla (Genova). Per l’occasione, diventerà infatti Villa Malfoy e si trasformerà nel quartier generale dei Serpeverde, una delle quattro case di Harry Potter, tra lezioni di poziologia, giochi e tante altre sorprese. L’appuntamento è per il 1° novembre alle 14.30. Per poter partecipare è necessaria la prenotazione, essendo l’evento a numero chiuso.