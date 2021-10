Come collegare la tastiera al tablet: il modo per collegare una tastiera tramite bluetooth o USB al proprio dispositivo portatile.

Non di solo computer viviamo ormai le nostre giornate. Da qualche anno a questa parte iPad e tablet sono diventati nostri compagni inseparabili tanto nel lavoro quanto nelle attività di svago. Per poter fare alcune cose, però, risultano estremamente scomodi. Il motivo? L’assenza di una tastiera. Specialmente se devi scrivere, poter utilizzare una tastiera alfanumerica fisica è molto più comodo, che non avvalersi di quella digitale. Anche per questo ormai sono sempre più di moda i tablet-pc forniti anche di una tastiera (in miniatura). Ma è possibile collegare il nostro dispositivo a una vecchia tastiera magari già in nostro possesso? Se non è troppo vecchia, sì. E ti spieghiamo come. Ecco come collegare la tastiera al tablet.

Come collegare la tastiera bluetooth al tablet

Esistono vari modi per collegare una tastiera al tablet. Se si utilizza un dispositivo Android, la buona notizia è che avremo quasi sicuramente un dispositivo compatibile sia con le tastiere senza fili bluetooth che con quelle a radio frequenze, oltre a quelle via cavo. Partiamo dalle prime: ecco come collegare e configurare la tastiera bluetooth su Android.

Tablet collegato alla tastiera

Certo, magari non ti sarà utile se utilizzi il tablet per app per disegnare, ma in generale optare per una tastiera fisica ha sempre i suoi vantaggi, specie se senza fili. E di tastiere che utilizzano la tecnologia wireless ne esistono di diversi tipi. Quelle mini, compatte e molto adatte all’utilizzo in mobilità. Ma anche quelle di dimensioni standard, che solitamente vengono utilizzate per i computer, possono essere accoppiate con un tablet per avere maggior comodità nella fase di scrittura. Per poter collegare i dispositivi basta accenderli e inserire la modalità abbinamento, come suggerito nel manuale della tua tastiera. Solitamente alla prima accensione una tastiera dovrebbe automaticamente mettersi in collegamento con il tablet. In alternativa, bisognerà tenere premuto il tasto di accensione.

Ma come attivare la tastiera su tablet? Una volta stabilità la connessione, prendi il tablet, vai su Impostazioni e cerca alla voce Bluetooth la scritta Accoppia nuovo dispositivo. Dopo aver rintracciato il nome della tastiera, stabilisci una connessione. Una volta completato questo passaggio, sarai in grado di utilizzare la tastiera su tutti i programmi presenti sul tablet. Facile no?

Come collegare tastiera USB a tablet Android

Si può collegare la tastiera senza fili anche non utilizzando il Bluetooth. Tutto questo attraverso il ricevitore RF. Per farlo devi procurarti un adattatore USB OTG, che permette di collegare il tablet con dispositivi dotati di connettore USB-A. Le tastiere possono però essere collegate anche via cavo. In questo caso, controlla il tipo di connettore della tuo tablet. Dovrai anche in questo caso utilizzare infatti un adattatore USB OTG, perché la gran parte dei tablet Android non è in possesso di una porta USB standard. Una volta acquistato, basta connettere lo spinotto della tastiera all’ingresso USB presente sull’adattatore, e poi collegare il dispositivo al tablet mediante un altro cavo.

Tablet e Smart TV

Il collegamento tra tastiera e tablet con bluetooth o in maniera cablata è possibile non solo per Android, ma anche per i tablet Windows, senza dimenticare quelli di casa Apple.

Come collegare la tastiera tablet Apple

Il discorso è molto simile anche se utilizzi un iPad. La gran parte delle tastiere bluetooth è infatti compatibile con i dispositivi Apple, compresa ovviamente la Magic Keyboard del Mac. Per stabilire il collegamento basta sbloccare l’iPad, andare al menu Bluetooth da Impostazioni e accendere il ricevitore. Dopo aver visto comparire il nome sullo schermo, toccalo per stabilire la connessione. Per avere accesso completo con tastiera dovrai andare su Impostazioni, Accessibilità, Tastiere e cliccare On alla voce, appunto, Accesso completo con tastiera. Per utilizzare un collegamento cablato, invece, l’iter è lo stesso già visto per i precedenti tablet Android.