App per disegnare: le migliori applicazioni Android e iOS per disegnare a mano libera sui propri smartphone, tablet e pc e dare sfogo al proprio talento.

Saper disegnare è un talento che non tutti possiedono. Per venire incontro a chi ama il disegno, ha dell’estro artistico ma non riesce a esprimere ancora il proprio talento, da tempo ormai la tecnologia ha regalato alcune soluzioni. Esistono infatti tantissime app per disegnare, adatte a ogni esigenza: per Android, per iOS, per i dispositivi Windows, gratuite o a pagamento. Chiunque può esercitare la propria passione grazie ai dispositivi tecnologici comunemente utilizzati. Ma quali sono le applicazioni migliori per disegnare? Scopriamone insieme alcune delle più amate dagli utenti.

Applicazioni per disegnare

Qual è la migliore app per disegnare? Dirlo è praticamente impossibile. Dipende molto anche dal gusto personale. Tra le più famose e apprezzate c’è comunque Bamboo Paper, un’applicazione disponibile gratuitamente per Android, iOS e Windows, scaricabile su smartphone e tablet. App semplice e intuitiva, pensata per dare spazio alla creatività di ognuno di noi su un foglio virtuale. Grazie a questo software possiamo creare schizzi, prendere appunti, disegnare, colorare, evidenziare e fare praticamente ogni operazione artistica, grazie a un numero importante di penne, pennarelli e pennelli virtuali.

C’è poi Infinite Painter, applicazione realizzata dal team di Infinite Studio Mobile. Si tratta di una delle app più apprezzate dagli amanti di pittura e disegno. Per utilizzarla è necessario avere un tablet o uno smartphone Android, oppure un iPad. Si tratta un software rivolto ad utenti più esperti, con una varietà di strumenti straordinaria. Alcuni di questi sono compatibili anche con Photoshop. Come Bamboo Paper, anche questa applicazione è gratuita, con alcuni strumenti avanzati disponibili solo a pagamento.

Solo per iPhone è poi disponibile un’altra app molto amata, Paper, l’ideale per i principianti del disegno su smartphone. Attraverso un’interfaccia semplice ed efficace, permette di esercitarsi e imparare, grazie anche a uno storyboard e la correzione automatica delle imperfezioni.

Disegnare su tablet

Hai un tablet e cerchi un’app per disegnare Android? Se le due precedenti non soddisfano le tue esigenze, puoi provare con la famosissima app Adobe Illustrator Draw, disponibile tra l’altro anche per dispositivi iOS. Scaricabile gratuitamente, è utilizzabile anche dagli utenti meno esperti, ma si rivolge soprattutto ai professionisti della grafica, essendo uno strumento estremamente avanzato e ricco di funzionalità, collegabile ad altri programmi Adobe.

Se non sei molto esperto dell’universo Adobe, tra l’altro, sul sito ufficiale sono disponibili anche numerosi video-tutorial per cercare di prendere familiarità con un software di cui non potrai più fare a meno!

Sempre per Android, è poi disponibile un’altra applicazione molto semplice ma divertente per tutti gli appassionati di disegno. Stiamo parlando di ArtFlow, applicazione che permette di utilizzare tantissimi strumenti ma anche di utilizzare una semplice matita per disegnare a mano libera.