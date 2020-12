Sole e relax sono due delle colonne portanti della splendida casa di Avril Lavigne, dove tutto profuma di lusso e bellezza… senza compromessi!

Avete mai visto dove vive Avril Lavigne? La star della musica si è regalata un gioiello immobiliare che non teme confronti, immerso nel cuore caldo della sua amatissima Malibu, in California. Al suo interno nessun compromesso, e tutto sa di comfort e lusso. Scopriamo la sua villa spettacolare e qual è il prezzo che la cantante ha pagato per averla…

La casa di Avril Lavigne: dove vive la cantante

Bella, ricca, con un successo planetario e un portafogli che le consente spese pazze anche in fatto di case: è Avril Lavigne, reginetta della musica diventata proprietaria di una casa extra lusso a Malibu.

La splendida residenza californiana, costruita nel 1968, si compone di un solo piano e ha 4 camere da letto enormi con vista sull’esterno, una cabina armadio altrettanto grande e 4 bagni!

La casa, la cui ristrutturazione porta la firma del famoso designer Scott Gillen, si affaccia sull’Oceano Pacifico con la sua immensa piscina scoperta, incastonata in un giardino meraviglioso e curato nei minimi dettagli.

Avril Lavigne: una mega villa tra sole e lusso

La nota dominante della casa californiana di Avril Lavigne è la luce naturale che si gode al suo interno. All’arredamento pulito ed essenziale, sui toni del bianco e del grigio, si accompagna un incantevole soffitto con travi in legno a vista che rendono gli ambienti ancora più accoglienti.

L’abitazione si estende su una superficie di circa 325 m², su un unico piano incorniciato da ampie finestre e vetrate che regalano indimenticabili scorci sulle acque del Pacifico. Tra le stanze, anche una cantina di vini a temperatura controllata e una sauna.

Quanto costa la casa di Avril Lavigne e altre curiosità…

Se vi state chiedendo quale sia il costo di questo gioiello, la risposta arriva dalla stampa. Secondo quanto riportano Variety e Casa Vogue, Avril Lavigne si sarebbe aggiudicata la spettacolare casa a un prezzo di circa 7,8 milioni di dollari. La villa sarebbe piuttosto vicina alla residenza della collega Lady Gaga…