Da tempo si vocifera che presto Ilary Blasi possa recarsi in tv per rilasciare un’attesissima intervista sulla sua separazione da Francesco Totti. Secondo il Corriere della Sera la questione non sarebbe scontata visto che, tra le richieste avanzate dall’ex Pupone dopo la separazione dalla conduttrice, vi sarebbe anche quella di una maggiore privacy. Secondo il Corriere se Ilary dovesse davvero concedere un’intervista sulla loro rottura lui non esiterebbe a portarla in tribunale.

Ilary Blasi: l’intervista e la reazione di Totti

Da tempo circolano indiscrezioni riguardanti una presunta intervista che Ilary Blasi sarebbe pronta a rilasciare all’amica Silvia Toffanin sulla sua rottura da Francesco Totti. Secondo il Corriere della Sera la questione potrebbe diventare causa di ulteriori scontri tra la showgirl e l’ex marito, che proprio in queste ore starebbero affrontando il loro primo faccia a faccia con gli avvocati incaricati di occuparsi della divisione dei loro beni.

Ilary e Totti dovranno trovare un accordo anche per quanto riguarda la spartizione delle loro case e con chi vivranno i figli. Sempre secondo i rumor la conduttrice sarebbe intenzionata a trasferirsi a Milano per motivi di lavoro, ma anche in questo caso il suo ex marito non sarebbe affatto d’accordo (perché questo per lui potrebbe significare non vedere più così spesso i suoi figli).

