Secondo indiscrezioni non ci sarebbero i presupposti per una separazione pacifica e consensuale tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Secondo il settimanale Chi nelle prossime ore Francesco Totti e Ilary Blasi incontreranno i loro legali e, purtroppo, tra i due non ci sarebbero i presupposti per un accordo pacifico. Oltre all’ingente patrimonio da dover spartire sembra che i due abbiano scelto alcuni degli avvocati più rinomati per eseguire le loro pratiche di divorzio e, tra questi, vi sarebbe anche l’avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace, una delle legali più famose nell’ambito di divorzi e accordi prematrimoniali.

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI

Totti e Ilary: le indiscrezioni sugli accordi

Secondo il settimanale Chi già i primi di settembre Totti e Ilary Blasi incontreranno i loro avvocati per iniziare a disporre la spartizione dei loro beni e, secondo il settimanale, l’ex Capitano spererebbe in un accordo consensuale e senza troppo dolore per i figli (a cui si vocifera che potrebbe andare la casa all’Eur, dove lui e Ilary si alternerebbero). L’ex Capitano della Roma si sarebbe confidato con l’amico Alex Nuccetelli, a cui avrebbe confessato alcuni retroscena sul suo addio alla moglie (che non sarebbe mai intenzionato a lasciare).

Nel frattempo, secondo i rumor in circolazione, Ilary Blasi potrebbe presto recarsi a Verissimo per svelare ulteriori dettagli sulla vicenda e mettere a tacere i tanti gossip che si sono intercorsi durante l’estate.

