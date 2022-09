Il biografo ufficiale di Lady Diana ha svelato un gesto disperato compiuto dalla principessa durante il suo matrimonio con il Principe Carlo.

Che l’unione tra Lady Diana e il Principe Carlo non sia state felice è cosa nota, ma il biografo ufficiale della principessa triste, Andrew Morton, ha confessato un retroscena inedito avvenuto durante un Natale da lei trascorso con la famiglia Reale a Sandringham, ai tempi in cui lei e Carlo erano novelli sposi. Nel docufilm Diana Confidentiel – stando a quanto riporta Vanity Fair – il biografo avrebbe confessato: “Quel Natale Diana era incinta, ma ebbe una violenta litigata con il marito Carlo, in seguito alla quale, disperata, si è lanciata giù dalle scale”.

Lady Diana: il gesto disperato a Sandringham

Secondo le fonti che ebbero modo di avere Lady Diana vicina durante la sua vita con la famiglia Reale la principessa avrebbe fatto di tutto – già nei suoi primi anni di matrimonio con Carlo – per attirare l’attenzione e far comprendere al marito la sua infelicità. Durante una cena di Natale a Sandringham sarebbe arrivata persino a lanciarsi da una rampa di scale, nonostante fosse consapevole di essere incinta del suo primo figlio.

“Né la madre né il bambino hanno subito fortunatamente danni in seguito all’incidente”, ha dichiarato il biografo ufficiale della principessa triste, rivelando il retroscena inedito legato alla sua unione con Carlo. Il 31 agosto 2022 è stato il 25esimo anno dalla scomparsa della principessa, avvenuta a causa di un grave incidente stradale a Parigi.

