Nelle foto sui social sembra che Michelle Hunziker indossi la fede e c’è chi si chiede se sia in atto un riavvicinamento tra lei e Trussardi.

Michelle Hunziker è tornata suo malgrado sulla cresta del gossip: nelle ultime ore i fan della conduttrice hanno infatti notato che, in alcuni scatti sui social, lei sembri indossare di nuovo la fede. Il dettaglio ha subito sollevato una valanga di ipotesi, tra cui quelle di un suo possibile e presunto riavvicinamento con l’ex marito, Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker indossa la fede: le ipotesi sui social

Dopo mesi in cui i suoi baci bollenti a Giovanni Angiolini hanno infiammato le copertine delle principali riviste di gossip, Michelle Hunziker è tornata a far parlare di sé per alcuni scatti sui social dove sembra sfoggiare la fede al dito. Immediatamente si sono scatenate ipotesi riguardanti un suo presunto ritorno di fiamma con l’ex marito, Tomaso Trussardi, con cui lei ha annunciato l’addio (dopo 12 anni d’amore) lo scorso gennaio.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e la showgirl svizzera continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Dopo la separazione dall’imprenditore lui stesso aveva rivelato di non aver apprezzato quanto avvenuto tra la showgirl ed Eros Ramazzotti, che si sono riavvicinati anche a seguito di questa seconda separazione della showgirl.

