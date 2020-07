Lady Diana, inquietante retroscena sulla morte: “Poteva essere salvata”

Il patologo che indagò sull’incidente che ha causato la morte di Lady Diana avrebbe svelato un inatteso retroscena sulla morte della Principessa triste.

Stando a quanto rivelato dal Daily Mail (in un’intervista riportata da Il Fatto Quotidiano) Lady Diana avrebbe potuto salvarsi nonostante il grave incidente d’auto da lei subito. Secondo il patologo Richard Sheperd, che si sarebbe occupato di un’indagine sullo schianto nel 2004, Diana sarebbe morta per un piccolo “strappo” della vena polmonare che purtroppo non sarebbe stato notato in tempo dai soccorritori, causando la sua prematura dipartita.

“Agli occhi dei soccorritori Diana era ferita, ma stabile perché poteva ancora parlare. (…) Durante il trasporto in ospedale il suo cuore si è fermato, ma è stata rianimata. Soltanto più tardi in sala operatoria è stato individuato il vero problema e si è cercato di chiudere la vena. Ma purtroppo era troppo tardi”, avrebbe fatto sapere il medico.

Lady Diana

Lady Diana poteva salvarsi? Il retroscena

Stando a quanto rivelato da Richard Sheperd (patologo che alla vicenda avrebbe dedicato anche un libro), Lady Diana avrebbe potuto salvarsi. Sembra infatti che l’ex moglie di Carlo fosse ancora stabile al momento dell’arrivo dei soccorsi, e che le sue condizioni si sarebbero aggravate solo in un secondo momento, durante il trasporto in ospedale. Purtroppo nessuno avrebbe potuto prevedere quella piccola ferita della vena polmonare che, quel tragico 31 agosto del 1997, causò la morte della Principessa triste. Insieme a lei persero la vita anche il suo compagno, Dodi Al-Fayed e l’autista Henry Paul.

Per anni si sono rincorse voci su un presunto e oscuro coinvolgimento della famiglia Reale nella vicenda, ma in realtà l’unica prova certa è che a causare la corsa folle del veicolo (poco prima dello schianto) sarebbe stata una frotta di paparazzi all’inseguimento.

Il ricordo del figlio Harry

In tanti hanno omaggiato Lady Diana sia nelle ore successive alla sua scomparsa sia col passare degli anni. Il Principe Harry (che all’epoca dei fatti aveva soltanto 13 anni) ha anche paragonato sua moglie Meghan alla compianta Lady D durante il suo sfogo pubblico contro la stampa britannica, che a suo dire avrebbe perseguitato l’ex duchessa esattamente come aveva fatto con sua madre.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.