Ha iniziato a prendere sempre più piede tra le star la scelta di sposarsi in spiaggia: ecco quali sono le celebrities che hanno scelto di dire i loro sì in posti da sogno.

Dalle Maldive alle Seychelles sono tantissime le location da sogno che le star di tutto il mondo hanno scelto per il loro giorno più importante, magari con abiti semplici, ghirlande di fiori e pochi invitati (solo i più intimi, pronti a scatenarsi alle danze e magari a un tuffo al chiaro di luna). Scopriamo quali sono le star che si sono sposate in spiaggia, da quelle straniere alle italiane.

Nozze vip in spiaggia: le foto

Il trend dei matrimoni sulla spiaggia ha iniziato a diffondersi negli anni ’90 quando star del calibro di Kurt Cobain e Madonna scelsero proprio alcune tra le più paradisiache location per convolare a nozze. Col passare degli anni sono tantissime le celebrities che hanno detto sì in alcuni veri e propri paradisi terrestri.

Dwayne Johnson ad esempio ha detto sì alla sua Lauren Hashian con una cerimonia da sogno alle Hawaii: “Lo abbiamo fatto”, ha annunciato The Rock pieno di gioia. Come si conviene a una sposa “caraibica” sua moglie ha scelto un abito a tema floreale, mentre lo sposo (anche lui in bianco) aveva ghirlande di fiori attorno al collo.

L’ex duchessa del Sussex Meghan Markle ha generato uno scandalo a corte quando sono emerse le foto del suo primo, scatenato, matrimonio: quella che sarebbe diventata poi la moglie del Principe Harry ha sposato il suo primo marito (Trevor Engelson) in Giamaica indossando un mini abito bianco. Sembra che alla festa sulla spiaggia gli invitati si siano scatenati a suon di balli e chupiti.

Meghan Markle

Anche in Italia il trend del matrimonio sulla spiaggia ha spopolato: tra i tanti che l’hanno scelto anche Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, che hanno pronunciato i loro “sì” in riva al mare.

Anche Benedetta Parodi ha optato per le nozze in spiaggia: lei e Fabio Caressa hanno rinnovato le loro promesse difronte ai tre figli nati dal loro amore. Per l’occasione la conduttrice ha sfoggiato uno splendido abito bianco, perfetto per l’occasione.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.