Quanto guadagna Marco Liorni per presentare il noto programma Reazione a Catena? Le cifre totali e tutti i dettagli.

Senza dubbio ‘Reazione a Catena’ è una delle trasmissioni di maggiore successo nel palinsesto televisivo Rai. Merito anche dei bravissimi conduttori che di anno in anno si sono “passati il testimone” e che hanno contribuito a portare al programma molto appeal. Tra questi anche Marco Liorni, ultimo in ordine cronologico, a dirigere le operazioni in tv. Gli spettatori, però, si domandano quanto sia il suo guadagno per questo lavoro. La cifra di cui parliamo è molto interessante…

Marco Liorni: quanto guadagna per Reazione a Catena

MARCO LIORNI

Come detto in precedenza, Marco Liorni è il conduttore per questa stagione di ‘Reazione a Catena’ e si è già confermato come uno dei migliori in casa Rai. Prima di lui si sono alternati i vari Pino Insegno, Gabriele Corsi e anche Amadeus, ma ora tocca appunto a Liorni, per altro già molto apprezzato dagli spettatori del piccolo schermo.

In tanti tra i suoi seguaci, ed in generale tra i telespettatori, si sono chiesti quanto sia il suo guadagno per condurre la trasmissione. Per dare una risposta a questo quesito abbiamo fatto delle ricerche e sembra che il compenso sia molto alto.

Dalle informazioni raccolte, pare che Marco Liorni possa arrivare alla fine dell’anno ad un compenso totale per contratto di poco inferiore ai 300.000 euro. Ad ogni puntata, il presentatore dovrebbe percepire un guadagno compreso tra i 2500 euro e i 5000 euro.

Sebbene la cifra, che ribadiamo sia solo stimata, sia elevata, non si tratta di una somma esagerata paragonandola a quella presa da altri big del piccolo schermo come magari possono essere Amadeus, sempre per la Rai, o Bonolis e Scotti per Mediaset.

Di seguito un simpatico post Instagram del conduttore su una recente puntata di ‘Reazione a Catena’:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG