Stefania Sandrelli ha confessato di essere in crisi con il suo storico compagno, il regista Giovanni Soldati.

Stefania Sandrelli e Giovanni Soldati sono legati dal 1983 e hanno condiviso insieme gioie e dolori. Di recente l’attrice ha confessato a Oggi di aver vissuto un periodo difficile con il suo storico compagno, anche a causa della sua malattia. “Si è ammalato, ha avuto bisogno di aiuto. Io non potevo non esserci. Non potevo. […] Forse ora è giusto farlo, giusto per me. Mi fa bene… Quando si è ammalato eravamo da tempo stanchi l’uno dell’altra. Io ero distratta da altre persone, lui probabilmente pure. Ci sentivamo obbligati a vivere insieme. Gli ultimi anni con lui sono stati anni di rinunce. All’affetto. A una carezza”, ha confessato, e ancora: “È un uomo onesto. Non finge, mai… Forse si è stancato di una donna troppo impegnativa, di essere l’uomo della Sandrelli.”

Stefania Sandrelli in crisi con Giovanni Soldati

Per la prima volta Stefania Sandrelli ha rivelato con malinconia di essere in crisi con il suo compagno, Giovanni Soldati, a cui è legata da moltissimi anni. I due hanno sempre vissuto la loro storia cercando di proteggere la loro privacy e l’attrice – forse provata dal momento difficile vissuto nell’ultimo periodo – si è lasciata andare per la prima volta ad alcune confidenze riguardanti il loro rapporto. In tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più ma, per il momento, non ci sono altre novità in merito alla questione.

