Franco Bortuzzo ha scagliato un’altra frecciatina a Lulù Selassié, con cui è noto che non corra buon sangue.

Durante l’esperienza al GF Vip 6 Manuel Bortuzzo si era legato a Lulù Selassié, ma la loro storia è durata meno di un batter di ciglia e a seguire la principessa aveva scaricato le responsabilità della rottura sulla famiglia del nuotatore e in particolare sul padre Franco. Ora che Manuel sembra aver ritrovato la serenità accanto a Angelica Benevieri, suo padre sembra aver scagliato l’ennesima frecciatina contro la sua ex.

“Sono rimasto deluso dal comportamento di tanta gente che ha cominciato ad attaccare me e la mia famiglia dopo che Manuel con un lancio di agenzia aveva lasciato la sua coinquilina del Grande Fratello Vip Lulù Selassié. Sono convinto di aver fatto bene a lanciare un campanello di allarme. Voglio proteggere mio figlio sempre. Manuel non è un ragazzo che si fa convincere da me. Ha la testa sulle spalle. Pensi che la questione del lancio di agenzia l’ho scoperta in un secondo momento. Mio figlio ha fatto tutto da solo. Era convinto della sua decisione e lo ha spiegato anche in tv. Come si fa a non capirlo?”, ha dichiarato a Novella 2000.

Manuel Bortuzzo

Franco Bortuzzo: la frecciatina a Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo ha definitivamente archiviato la sua rottura da Lulù Selassié e oggi sembra aver ritrovato la serenità accanto alla star di TikTok Angelica Benevieri, con cui è recentemente uscito allo scoperto. A quanto pare suo padre Franco sarebbe felice della sua nuova relazione e, nella sua ultima intervista a Novella 2000, ha preso le distanze da quanto avvenuto negli scorsi mesi, anche a seguito della partecipazione di suo figlio al GF Vip.

Per il momento Manuel Bortuzzo non ha svelato dettagli o retroscena in merito alla sua storia con Angelica e in tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.

Riproduzione riservata © 2022 - DG