Il settimanale Chi ha annunciato via social la presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti che, nel frattempo, è sparita dai social per oltre 24 ore e non ha fornito conferme o smentite in merito alla notizia. Intanto in molti sui social se la sono presa con il settimanale per aver svelato una notizia tanto importante senza aspettare che fossero i presunti futuri genitori a farlo.

“Davvero poco elegante non aspettare il loro annuncio”, ha tuonato un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Ma pensate a quella povera crista di Aurora Ramazzotti che magari stava pensando a mille modi carini per annunciare ad amici e parenti la cosa e mo si ritrova spiattellata a 360 gradi una cosa così delicata da Signorini”.

Aurora Ramazzotti: le polemiche per lo scoop sulla gravidanza

Aurora Ramazzotti sembra essersi eclissata dai social dopo che, nelle scorse ore, il settimanale Chi ha messo in circolazione – per l’ennesima volta – lo scoop sulla sua gravidanza. In passato Aurora aveva più volte smentito con ironia i gossip di questo tipo, mentre stavolta il settimanale ha dato la notizia per certa e sembra anche che lei e sua madre Michelle Hunziker siano state avvistate alcune settimane fa mentre acquistavano un test di gravidanza in Sardegna. Per adesso la notizia non è stata confermata dai diretti interessati e sembra che Aurora non abbia intenzione di rompere il silenzio a riguardo.

