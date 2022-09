Dopo l’arrivo di Giulietta, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sognano di diventare di nuovo genitori.

Il 2021 è stato un anno speciale per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, che sono diventati genitori della loro prima figlia, Giulietta. L’ex campione ha confessato che non gli dispiacerebbe allargare presto la famiglia e ha ammesso di sognare almeno un altro bambino, che sia un maschietto. “Ci piacerebbe avere un maschietto, ma non più di due figli”, ha confessato a Chi.

Valentino Rossi sogna il secondo figlio

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno trascorso una lunga estate all’insegna del relax e dell’amore per la piccola Giulietta, la loro prima figlia. L’ex campione ha rivelato che presto gli piacerebbe avere un altro bambino, così da coronare il sogno – qualora fosse maschio – di poterlo mettere su una moto, proprio com’è stato per lui.

“Lo avrei preferito, ma almeno non la metterò sulla moto”, aveva scherzato già lo scorso anno annunciando l’arrivo della sua prima figlia femmina. Lui e Francesca Sofia Novello intanto sembrano essere più felici e uniti che mai, ma la coppia ha svelato di non ritenere importante convolare a nozze. In futuro cambieranno idea?

Riproduzione riservata © 2022 - DG