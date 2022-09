Il rapper Piotta, all’anagrafe Tommaso Zanello, ha dedicato un commovente post a suo fratello Fabio, morto a 59 anni.

Il rapper romano Piotta ha dovuto fare i conti con un gravissimo lutto: i primi di agosto è scomparso suo fratello maggiore, Fabio, autore e studioso. Sui social in queste ore Piotta ha voluto dedicargli un commovente post d’addio, dove ha citato un brano tratto da uno dei suoi libri.

“Per molti eri il Professore. Per tutti eri Fabio. Solo per me eri il mio fratellone. Fai buon viaggio attraverso il Bardo. Con tutto l’amore che posso!”, ha scritto nel suo post via social.

Piotta: morto il fratello

Con un commovente post via social il Piotta ha voluto esprimere il suo dolore per la scomparsa del fratello Fabio, che sarebbe morto i primi di agosto. Fabio Zanello era un autore che, nel corso dei suoi studi in Italia e all’estero, si era approcciato ai testi di René Guénon, Ananda C. Coomaraswamy e Titus Burckhardt.

Era stato inoltre autore di svariate pubblicazioni. Ha vissuto la sua vita nel massimo riserbo e non è dato sapere per quale motivo sia scomparso prematuramente all’età di 59 anni. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo le loro condoglianze al fratello Tommaso per la sua tragica perdita.

