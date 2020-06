Harry: ecco il soprannome del principino svelato da Lady Colin Campbell

Un libro, in uscita il prossimo agosto, svelerà alcuni segreti dei duchi di Sussex. Trema la Corona inglese

La Regina d’Inghilterra, e tutta la Corona inglese, si ritrova nuovamente a fronteggiare un problema legato a Harry e Meghan. I duca di Sussex, nonostante abbiano deciso di lasciare l’Inghilterra per trasferirsi in America, continuano a dettare scandalo. Questa volta, però, tutto è nato da un libro, scritto da Lady Colin Campbell, che ha deciso di svelare la verità sul principino Harry.

Principe Harry: la verità nel libro di Lady Campbell

Lady Colin Campbell, negli anni, ci ha abituati a rivelazioni e segreti. Il primissimo fu quando parlò dell’infedeltà di Lady Diana. Successivamente sempre l’audace scrittrice decise di parlare del principe William. In quell’occasione dipinse il primogenito di Carlo e Diana come un uomo depresso, senza amici e quasi incapace di ragione se non con Kate al suo fianco.

Decisamente diverso, invece, il racconto che la Campbell fa di Harry che ha deciso di definire, nel suo libro: “principe Blow Job”. Un nomignolo che ha fatto storcere il naso a più di un componente della corona inglese e che proprio non è piaciuto alla Regina.

Pincipe Harry Meghan Markle

Lady Colin Campbell contro Meghan Markel

Nel libro, Meghan and Harry: The Real story che dovrebbe arrivare nelle librerie il prossimo agosto, Lady Colin Campbell ha deciso di svelare alcuni segreti di corte. Secondo alcuni rumors, inoltre, sembrerebbe che i duca di Sussex abbiano anche cercato di impedirne l’uscita, ma senza riuscirci.

La biografa della casa reale ha deciso di mettere alcuni puntini sulle i e di svelare altri altarini. Nel libro, infatti, non mancano riferimenti alla Markle e alla sua propensione a non voler seguire il protocollo reale. Non è una sorpresa, infatti, che Meghan si sia ribellata alla corona e alla maggior parte delle leggi.

Sembra, infatti, che durante una festa per la Regina abbia esclamato la frase “Mi annoio”. Altro episodio, invece, è quando ha scelto un abito bianco per il suo matrimonio e non avorio, come imponeva l’etichetta di corte in quanto già stata sposata.

