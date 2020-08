Da Matteo e Andrea Bocelli ad Aurora Ramazzotti ed Eros: ecco tutte le coppie, padre figlio più famose a livello nazionale e internazionale.

Etichettati, fin dalla nascita, come “figli di..”. Una vita passata sotto i riflettori cercando di fare i conti con l’eredità lasciata dai propri genitori: stiamo parlando dei figli d’arte, ossia i figli dei personaggi del mondo del mondo dello spettacolo. Se alcuni hanno scelto di non seguire le orme dei propri genitori, c’è chi invece ha percorso la stessa strada e alcuni hanno fatto anche tantissima gavetta. Ma scopriamo nel dettaglio chi sono.

Da Matteo Bocelli ad Aurora Ramazzotti

Matteo Bocelli, figlio del celebre tenore Andrea, è un chiaro esempio di come un figlio ha scelto di intraprendere la stessa carriera del padre. I due, uniti da un legame profondo, hanno anche collaborato insieme al brano dal titolo Fall On Me. Matteo, però, parallelamente lavora anche in qualità di modello.

Discorso un po’ diverso, invece, per Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker. Aurora, infatti, ha scelto di seguire più le orme di mamma Michelle che del papà.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker

La giovanissima figlia d’arte, infatti, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della televisione in qualità di conduttrice, ottenendo anche degli ottimi risultati. Il suo primissimo lavoro? Aurora è stata al timone del Daily di X Factor.

Anche nel passato ci sono molti esempi di figli che hanno deciso di seguire le stesse orme del proprio padre come: Christian De Sica, figlio dell’immenso Vittorio, Alessandro Gassmann figlio dell’attore Vittorio.

Da Michael Douglas a Lily Rose Depp

Tra le coppie padre-figlio più famose al mondo ritroviamo anche due divi di Hollywood: Michael e Kirk Douglas, che hanno portato avanti le rispettive carriere costellandole di grandissimi successi.

Stessa sorte per Lily Rose, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis. Oltre a una brillante carriera d’attrice, inoltre, la Depp è diventata anche “musa ispiratrice” di Karl Lagerfeld.

Un’altra figlia d’arte da annoverare tra le coppie più famose, inoltre, è quella formata da Eve Hewson e Bono Vox, il frontman degli U2. La Hewson, inoltre, è una delle attrici scelte da Paolo Sorrentino nella pellicola This Must Be the Place.

