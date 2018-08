Paura di volare: tutti i vip che hanno il terrore dell’aereo!

Non è una fobia solo delle persone comuni, ci sono anche molti noti vip che hanno paura di volare. Ecco chi sono le star che soffrono di aerofobia!

L’aerofobia è appunto la paura di volare, ci sono moltissime star e personaggi che appartengono al mondo dello spettacolo, che piuttosto di salire a bordo di un aereo, rinunciano all’ospitata in tv. Oppure sono costretti ad affrontare lunghi tragitti spostandosi con altri mezzi di trasporto. Vediamo chi sono i vip che hanno paura di volare!

Tutte le celebrità che hanno paura di volare!

Questa paura è spesso irrazionale e immotivata, ma sono proprio tanti i vip che non riescono a prendere un aereo. Il loro stato di ansia aumenta a dismisura e il terrore invade il loro stato d’animo. Ecco allora chi sono i vip che si spostano con altri mezzi di trasporto.

L’attore Meg Ryan ha il terrore di prendere un aereo, ma di questa sua grande fobia ha fatto anche il suo miglior successo. Infatti l’attore ha messo in scena la sua storia nel film French Kiss. Lo stesso vale per il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Martin Scorsese. Invece chi sono le star italiane che hanno paura di salire a bordo di un aereo?

Ecco chi sono i personaggi famosi che non volano!

Fiorello ha paura di volare e non sale su un aereo neanche sotto tortura. Lo stesso vale per il cantante Alex Britti, il quale in merito ha dichiarato: “Ho la fobia dell’aereo. Nel ’91 ho iniziato ad avere attacchi di panico e ho smesso di volare. Per raggiungere la band, partivo prima e prendevo il treno. Lo svantaggio è che non potrei andare in America, il risvolto positivo è che ho incontrato un sacco di gente!“, come riporta Fanpage.

Anche la conduttrice Barbara D’Urso non vola e preferisce spostarsi con il treno o l’auto. Ma altri vip del calibro di Whoopi Goldberg, Enrico Ruggeri, Margherita Buy e Maurizio Costanzo, rinunciano volentieri all’alta quota. A queste star non basterebbero neanche delle gocce di Xanax per superare la fobia!

