Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono diventati genitori e sui social hanno dato il lieto annuncio ai fan con enorme felicità.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono più felici che mai: la coppia ha annunciato via social la nascita del primo figlio, Romeo Maria. Idue hanno ottenuto una pioggia di like e messaggi di congratulazioni da parte dei fan, impazienti di conoscere ulteriori dettagli.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta genitori

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono finalmente diventati genitori: nei mesi scorsi i due hanno condiviso con i fan alcuni retroscena sulla gravidanza e hanno sempre manifestato il desiderio di vivere in intimità insieme alla loro famiglia questo momento particolarmente speciale e delicato.

“Ci sono giorni in cui vorrei gridare al mondo quanto di più prezioso sta crescendo dentro dì me ma poi penso che per una volta nella vita non esiste cosa più intima,profonda e viscerale dì questa e che merita tempo,rispetto e protezione. Vi ringraziamo per tutti i messaggi che riceviamo continuamente, per i consigli e per le tante domande lecite e curiose alle quali al momento non ci sentiamo dì rispondere”, aveva spiegato la ballerina attraverso i social quando aveva annunciato ai fan di aspettare un bambino. Oggi lei e Marcello Sacchetta sono più felici che mai insieme al loro piccolo.

L’amore per Marcello Sacchetta

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono stati rispettivamente ballerina professionista e coreografo di Amici di Maria De Filippi. Tra i due è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine e, ben presto, hanno deciso di costruire insieme una famiglia. “Per un’estate intera ho fatto la stalker, l’ho seguito ovunque. Mi facevo dire da amici in comune dove si trovava e lo raggiungevo. All’improvviso. In Puglia o a Riccione. Ovunque fosse andavo e lo incontravo. La sensazione che avevo era: “Lui è quello giusto. Devo conquistarlo”, ha dichiarato lei a Verissimo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG