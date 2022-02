Aitante ballerino, Marcello Sacchetta è celebre per la sua amicizia col collega Stefano De Martino, e per l’amore di Giulia Pauselli. Conosciamo meglio la sua vita privata!

Marcello Sacchetta è conosciuto dal grande pubblico per essere stato uno dei ballerini professionisti del talent televisivo Amici di Maria De Filippi, fino al 2021 quando ha lasciato il programma (aveva condotto anche il daytime nel 2019, in coppia con Lorella Boccia). Su Instagram miete consensi e like, tra uno scatto e l’altro ed è uno dei ballerini non classici più famosi nel nostro Paese.

Nato il 25 agosto 1983 (Vergine) a Napoli, si appassiona alla danza quando è bambino grazie ai suoi genitori, che gli mostravano spesso videocassette di ballo e le esibizioni del grande Michael Jackson in tv.

Il suo è un talento sbocciato da giovanissimo, ma per capire chi è Marcello Sacchetta bisogna spaziare da uno stile all’altro, dal rock’n’roll al boogie woogie alla danza moderna. Inoltre, è fidanzato con la collega Giulia Pauselli, con anche un figlio in arrivo per loro! Scopriamo cosa c’è da sapere sull’affascinante Marcello Sacchetta e sulla sua vita privata – passando per alcune curiosità!

Chi è Marcello Sacchetta, la biografia

L’amore per il ballo scocca subito: a 9 anni inizia a studiare danza in modo serio e strutturato. Campano d’origine, si è trasferito a Roma a 17 anni per studiare al teatro dell’Opera e ha vissuto anche a Bologna e Milano. Da piccolo voleva fare il veterinario, ma i suoi hanno presto capito che il suo dono era un altro e lo hanno sempre sostenuto.

È conosciuto al pubblico del piccolo schermo per il suo suo ruolo nella scuola di Amici: Marcello Sacchetta fa parte dei professionisti del cast dal 2013. Dal 2015, inoltre, offre supporto morale ai concorrenti; infine nel 2019 conduce anche il day time insieme a Lorella Boccia su Real Time.

Decide di lasciare Amici alla vigilia della stagione 2021/2022, motivando il tutto così: “Crescendo ho sentito l’esigenza di affrontare il mio percorso da solo, per dimostrare a voi ma soprattutto a me stesso che sono diventato grande. Ho voglia di mettermi in gioco e cogliere nuove opportunità provando nuovi stimoli e nuove vibrazioni. Per ora dirvi cosa farò o meno non è importante“, come scritto su un bel post su Instagram.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti di fama mondiale (tra i tanti Justin Bieber e Pharrell Williams). Il suo sogno è quello di diventare un coreografo di fama internazionale, per potersi confrontare con artisti di tutto il mondo.

Marcello Sacchetta: fidanzata e vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Marcello Sacchetta è felicemente impegnato con Giulia Pauselli, anche lei ballerina professionista e volto televisivo piuttosto noto. Curiosamente, Giulia Pauselli in passato avrebbe avuto un flirt proprio con il collega e grande amico di Sacchetta, Stefano De Martino.

Il sogno nel cassetto di Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli? Quello di costruire qualcosa insieme – ma senza fretta: “Tra venti anni mi vedo sicuramente con una meravigliosa famiglia tutta mia”, raccontò a Velvet Gossip.

La cosa sembra aver preso una piega ultra positiva con l’annuncio della ragazza di essere incinta del suo primo figlio. Lo ha fatto nel corso della puntata del 13 febbraio di Amici, dove ha rivelato la lieta novella.

Chi è la fidanzata di Marcello Sacchetta, Giulia Pauselli?

Nata il 2 marzo 1991 (Pesci), Giulia Pauselli ha iniziato in tv come concorrente di Amici nel 2011, e poi non si è più fermata – ha lavorato al Crazy Horse di Parigi, The Voice of Italy, Ciao Darwin, Sanremo e Tale e quale show.

Toscana d’origine, è stata ammessa alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano a soli 14 anni e dopo il diploma ha fatto subito il suo ingresso nella scuola di Maria De Filippi.

Un’esperienza che le ha dato molto: “Mi ha insegnato, in particolare, a tenere sotto controllo l’ansia da prestazione in quanto spesso dovevo affrontare il peso e la responsabilità nel gestire un palcoscenico da sola con migliaia di spettatori da casa: situazione non facile a soli diciannove anni“, ha raccontato al Giornale della danza.

5 curiosità su Marcello di Amici

-Ha disegnato una propria linea d’abbigliamento, la Fullout brand.

-Ama i tatuaggi e ne ha svariati: sul busto ha la scritta Impossibile, con la m coperta da una croce rossa.

-Collega nonché grande amico di Marcello Sacchetta è Stefano De Martino, con cui condivide la passione per la danza e le origini napoletane. Per un periodo hanno anche condotto insieme di daily di Amici.

-Oltre alla danza Marcello ama gli sport estremi, ma non li pratica per evitare infortuni troppo problematici.

-Marcello Sacchetta ha vissuto nelle città di Roma, Bologna e Milano (non si sa con esattezza dove viva ora); del suo patrimonio non ci sono informazioni.

Fonte foto: https://www.instagram.com/marcellosacchetta/?hl=it

