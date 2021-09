Il ballerino comunica la decisione su Instagram e spiega le ragioni della drastica scelta.

La nuova edizione del famoso talent show, che ha portato la fama a diversi artisti come Emma e Annalisa, partirà senza la collaborazione di Marcello Sacchetta, ballerino professionista che ha accompagnato le coreografie della trasmissioni per diversi anni. Con un lungo post su Instagram, il coreografo ha parlato della sua storia nel programma, della decisione di abbandonare e delle relative motivazioni.

«Devo dirvi una cosa.. Oggi è la vigilia dell’inizio di un programma televisivo che cambierà la vita a chi è stato selezionato dopo lunghi casting e che ha cambiato anche me, che ho avuto l’onore di partecipare come professionista, conduttore della striscia quotidiana, supporter, coreografo, tecnico casting… insomma, con tantissimi ruoli che mi hanno fatto crescere… Tutto questo grazie a Maria che ha creduto in me concedendomi l’opportunità di farmi conoscere dal suo grande e immenso pubblico dandomi un volto, non smetterò mai di ringraziarla“.

Ma cosa ha portato il professionista a lasciare una trasmissione che gli ha permesso di costruirsi una carriera così importante, pare che non si tratti di un addio definitivo, ma solo di una decisione momentanea per dedicarsi ad altri progetti:

“Crescendo ho sentito l’esigenza di affrontare il mio percorso da solo, per dimostrare a voi ma soprattutto a me stesso che sono diventato grande. Ho voglia di mettermi in gioco e cogliere nuove opportunità provando nuovi stimoli e nuove vibrazioni. Per ora dirvi cosa farò o meno non è importante“.

Non sappiamo dove e quando lo rivedremo, possiamo solo augurargli buona fortuna per le sue nuove attività!