Scene da un matrimonio è la nuova serie prodotta da HBO, che racconta di come anche il matrimonio in apparenza più solido possa sgretolarsi.

La serie tv Scene da un matrimonio (Scenes from a Marriage) costituisce il remake inglese dell’omonima miniserie svedese del 1973 di Ingmar Bergman. Una rivisitazione in chiave moderna, che torna ad affrontare i temi trattati dal Maestro, all’interno di una tipica coppia middle-class statunitense. Lo show, anticipato a tempo debito dai network televisivi, pare avere delle ottime credenziali per conquistare tanto il pubblico quanto gli addetti ai lavori. Ecco tutti i dettagli.

Scene da un matrimonio: a quando l’uscita in Italia?

Fonte foto: Jojo Whilden/HBO

Dopo The Undoing, la rete HBO realizza un altro spettacolo, basato su due attori di straordinaria bravura, quali Jessica Chastain e Oscar Isaac. Una data di uscita ufficiale nella penisola esiste ed è proprio dietro l’angolo. Mentre l’approdo negli Stati Uniti è stato fissato per il 12 settembre 2021, in Italia sbarcherà il 20 settembre 2021 e verrà mandato in onda a cadenza settimanale su Sky Atlantic.

Scene da un matrimonio: la trama della serie tv

Attraverso il canale YouTube, dove ha reso disponibile il trailer, Sky ha fornito le seguenti anticipazioni sulla trama: “Mira e Jonathan sono la classica coppia della classe media statunitense. Il loro è un matrimonio come tanti, con degli inevitabili alti e bassi, ma la loro unione, da cui è nata una bambina, sembra solida. Nel corso degli anni, però, tutto può cambiare, e il loro legame, all’apparenza indissolubile, finisce per andare incontro alla disgregazione pressoché totale. Un piccolo ma esaustivo trattato sull’amore, sull’odio, sul desiderio, sulla monogamia, e ovviamente sul matrimonio”.

Scene da un matrimonio: il cast

Nel cast non figurano tantissimi interpreti, ciò poiché le vicende sono focalizzate sui due protagonisti. Oscar Isaac è Jonathan, un professore di filosofia che tenta di salvare la relazione coniugale con Mira – portata in scena da Jessica Chastain – una donna ambiziosa insoddisfatta del rapporto. Si aggiungono a loro Sunita Mani, Nicole Beharie, Corey Stroll, Tovah Feldshuh.

La creazione e direzione è stata affidata ad Hagal Levi, che si è occupato peraltro della sceneggiatura insieme ad Amy Herzog. In veste di produttori partecipano Shira Lee e Carver Karaszewski. La lunga lista degli esecutivi annovera i protagonisti Oscar Isaac e Jessica Chastain, il regista Hagal Levi, la sceneggiatrice Amy Herzog, l’attrice Michelle Williams, Michael Ellenberg, Blair Breard, Lars Blomgren e Daniel Bergman.

Della colonna sonora se ne sono occupati Evgueni e Sacha Galperine, mentre alla fotografia ha lavorato Andrij Parekh. I costumi costituiscono opera di Miyako Bellizzi. Per la realizzazione della miniserie, composta in totale da cinque episodi (da 60 minuti l’uno), hanno collaborato Endeavor Content e Media Res.

Scene da un matrimonio: il trailer

Sky, che proporrà agli abbonati la nuova miniserie, ha rilasciato il trailer ufficiale. Ecco il filmato caricato sul canale YouTube ufficiale:

Scene da un matrimonio: le location della serie tv

La miniserie è stata quasi completamente filmata in un sobborgo di Boston, presso un magazzino appena fuori New York, dove è stato creato un set per ricreare la casa. Lo spazio relativamente piccolo ha contribuito alla percezione di un’atmosfera intima. Inoltre, delle esterne sono state girate in un quartiere residenziale newyorkese.