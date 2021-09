La prima puntata del programma di Maria De Filippi si apre con una coreografia dei ballerini professionisti per omaggiare il ricordo di Michele Merlo.

E’ ripartita oggi la nuova edizione di Amici, storico programma di Maria De Filippi dedicato ai giovani talenti nel canto e nel ballo. Queste prime puntate saranno improntate sulla formazione della nuova classe, sulla base dei giudizi dei professori di canto e di ballo.

Il format è lo stesso: vari personaggi noti del mondo dello spettacolo sono seduti ai banchi e, col lascia passare dei professori, cedono i posti e consegnano le maglie ai ragazzi. La puntata odierna però si è caratterizzata per un momento particolarmente emozionante dedicato ad un ex allievo che i più fedeli al talent sicuramente avranno conosciuto: parliamo di Michele Merlo, noto come Mike Bird.

Il ragazzo è purtroppo scomparso prematuramente a giugno dell’anno corrente per colpa di un’emorragia celebrale causata da una leucemia fulminante. In soli tre giorni, il ragazzo si è spento, lasciando un vuoto incolmabile nella famiglia e in tutti i suoi fans. Numerosi gli omaggi che sono stati dedicati al ragazzo: primo fra tutti, quello di Emma Marrone, sua professoressa nell’edizione di Amici 16, che era estremamente legata all’artista.

Oggi è stato il turno di Maria De Filippi e di tutto il suo staff: durante la puntata, infatti, il corpo di ballo si è esibito in una emozionante coreografia sulle note di Aquiloni, uno dei brani più conosciuti e amati di Michele Merlo. “Per te Mike“: in nome di tutti i presenti, i ballerini professionisti Simone, Giulia, Sebastian, Umberto, Francesca e Giulia Stabile (vincitrice della scorsa edizione) hanno omaggiato il cantante con i loro passi di danza.

Vi siete emozionati durante questo momento?