A differenza di quanto inizialmente sembrava, Zero 2 non ci sarà: Netflix ha infatti deciso di cancellare la serie TV.

Se siete fan di Zero per voi arriva una brutta notizia: Netflix ha infatti deciso di cancellare la serie TV. Zero 2, quindi, non ci sarà. Lo stop ai nuovi episodi arriva come una doccia fredda perché inizialmente l’impressione era che la piattaforma streaming avesse deciso di continuare a puntare su questo show, i dati di ascolti della prima stagione sono però stato inferiori alle aspettative, è così che si è deciso per la cancellazione. “Ha avuto meno appassionati di quanto ci aspettassimo, non ci sarà la seconda stagione” ha spiegato a La Repubblica la vicepresidente delle produzioni originali italiane di Netflix, Tinny Andreatta.

Zero: il finale aperto della serie TV

La cancellazione di Zero 2 porta di conseguenza alla chiusura della serie TV senza un vero e proprio finale. L’ottavo e ultimo episodio della prima stagione era infatti terminato con un finale apertissimo, che lasciava pensare che l’annuncio del prolungamento dello show fosse imminente. Invece non è stato così.

Giuseppe Davide Seke

E’ così che si resta con Omar infatti ritrova la madre che credeva morta. E poi con il misterioso personaggio chiamato La Vergine, il leader di una setta su cui ci sarebbe ancora molto da scoprire, ma che non sapremo mai veramente chi è e quali sono le sue intenzioni.

Zero su Netflix: il cast

Ma chi sono, o meglio, chi erano i protagonisti di Zero? Il personaggio principale è Omar, personaggio che è interpretato da Giuseppe Dave Seke. Una delle caratteristiche di questa serie TV è che il cast è composto da quasi tutti attori emergenti (e quasi tutti italiani di seconda generazione).

Nel cast troviamo anche Haroun Fall, Beatrice Grannò, Dylan Mason, Daniela Scattolin, Frank Crudele, Madior Fall, Virginia Diop, Miguel Gobbo Diaz e Giordano De Plano.