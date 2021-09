La stella del calcio italiano ha fatto il suo ingresso nella scuola di Maria De Filippi e ha imbastito uno speciale discorso per i giovani talenti.

E’ andata oggi in onda la prima puntata del talent Amici, la più famosa scuola televisiva di canto e ballo che offre l’opportunità di sognare a giovani artisti da tutto il mondo.

Le prime puntate sono dedicate alla formazione della nuova classe: i banchi sono inizialmente occupati da personaggi noti nel mondo della TV, per poi lasciar spazio ai giovani talenti che avranno ottenuto l’okay all’accesso da parte dei professori di canto e ballo.

Trai gli ospiti, non possiamo fare a mano di parlare di Roberto Baggio: l’ex calciatore, dopo aver lasciato il banco alla ballerina Serena, voluta fortemente nel professore Raimondo Todaro, si è avvicinato alla conduttrice, che ne ha subito approfittato per ringraziarlo sentitamente per la sua presenza.

Baggio, con grande disponibilità, prima di lasciare lo studio ha voluto fare un discorso ai ragazzi, in modo da incoraggiarli e spingerli a raggiungere sempre nuovi traguardi nella vita. Le sue parole sono state riportate da TgCom 24: “Ho la fortuna di vivere dove posso mettermi alla prova ogni giorno. Io penso che la fortuna soprattutto per tutti e per i ragazzi che stanno costruendo il proprio futuro, sia mettersi alla prova e appassionarti anche a cose nuove. Ora ho trovato cose nuove, bisogna rinnovarsi, trovare degli obiettivi davanti“.

Vi ha appassionato il suo discorso?