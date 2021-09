Tutto chiede salvezza, Briganti, Lidia Poet, Nemesis: Netflix ha annunciato quattro serie TV originali prodotte in Italia.

Da Baby a Curon, da Suburra a Summertime. E poi ancora Luna Nera, Zero e non solo: da diverso tempo Netflix punta sulla serie TV realizzate e prodotte in Italia, serie che in molti casi hanno avuto un grande successo anche al di fuori dei confini nazionali. Non stupisce quindi il fatto che ora la piattaforma streaming abbia annunciato quattro nuove serie TV italiane, i titoli sono: Tutto chiede salvezza, Briganti, Lidia Poet e Nemesis. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su queste serie TV.

Tutto chiede salvezza: cast e trama della serie TV

Tutto chiede salvezza è una serie TV tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli. Il protagonista è Daniele, un ragazzo di vent’anni che, dopo aver avuto una crisi psicotica, si risveglia in un ospedale psichiatrico dove è in una camera con cinque improbabili compagni di stanza. Per Daniele iniziano sette lunghi giorni sotto regime di TSO.

Il protagonista principale di Tutto chiede salvezza è Federico Cesari, attore che su Netflix lo si è già visto come protagonista di Skam Italia.

Briganti: cast e trama della serie TV

Briganti è ambientata nell’Italia di metà ‘800, subito dopo l’unificazione, quando prolificò il fenomeno del brigantaggio. Ma in questo caso le protagoniste sono tutte donne: Filomena, Michelina e Ciccilla.

La serie TV è stata scritta dagli sceneggiatori del collettivo GRAMS, gli stessi che hanno scritto la serie TV Baby.

Lidia Poet: casta e trama della serie TV

Anche questa serie TV è ambientata nel 1800 ma più verso fine secolo. A Torino una sentenza non permette a Lidia Poet di esercitare la professione di avvocato. Il motivo? Perché è donna. Lidia, insieme al fratello Enrico, non si arrende e prepara il ricorso. La trama della serie TV è tratta da una storia vera.

La protagonista principale, per l’appunto Lidia Poet, è interpretata da una vera e propria star del cinema italiano: Matilda De Angelis.

Nemesis

Anche in Nemesis la protagonista principale è una donna, Diana, un’avvocatessa che lavora presso un prestigioso studio legale di Milano e si trova a dover difendere Tommaso, l’erede di una famiglia di imprenditori che accusato dell’omicidio della mogie.