Dal 12 settembre su Rai 2 il programma condotto da Mara Maionchi, affiancata da Marcello Sacchetta: ecco il cast e il format di Nudi per la vita.

Nudi per la vita è il programma che da settembre, condotto da Mara Maionchi, vedrà un cast di vip che per una buonissima causa, la prevenzione medica su tutte, si metteranno a nudo, come il titolo del programma suggerisce. Ecco quando vedremo il programma, su quale canale, e quali sono i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno detto sì a questo format.

Nudi per la vita: il cast

Ecco quelli che saranno i vip che vedremo: Elisabetta Gregoraci, Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Brenda Lodigiani, Valeria Graci, Maddalena Corvaglia, Gilles Rocca, Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gianluca Gazzoli, Antonio Catalani, Gabriele Cirilli.

Nudi per la vita: quando va in onda

Il programma di Mara Maionchi, che sarà affiancata da Marcello Sacchetta, è la versione italiana del format internazionale Who Bares Win (tradotto Chi si spoglia vince). Sarà in onda su Rai 2 da lunedì 12 settembre in quattro puntate, due alla settimana. L’ultima sarà quella del 20 settembre.

Nudi per la vita: Mara Maionchi al timone

Mara Maionchi condurrà un programma che come da lei stesso spiegato ha un obiettivo molto serio, come spiegato da lei stessa in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Il programma è pensato per invitare alle prevenzioni del tumore al seno e alla prostata, ma lo faremo in modo semplice, leggero e anche divertente. Nelle quattro puntate, vedrete sei uomini da un lato e sei donne dall’altro preparare una performance. In attesa dell’esibizione finale, parleremo con loro e con dei medici di prevenzione e malattia, temi con i quali anche questi personaggi famosi in qualche modo hanno avuto a che fare”, ha spiegato.

Tra le esperienze, quelle della stessa Maionchi, che ha aggiunto: “Io sarò una conduttrice a modo mio, parleremo di prevenzione attraverso varie testimonianze. Ma sono anche testimone perché ci sono passata anche io. Ogni anno facevo la mammografia e nel 2015 ho trovato questo “nemico” che ho combattuto“.

