Ecco le location di Contromano, il film con Antonio Albanese nei panni di un negoziante che si incarica di riportare gli immigrati in Africa.

Quante volte, sia dalle persone comuni che dai politici, abbiamo sentito dire che gli immigrati andrebbero rispediti al loro Paese d’origine? Proprio basandosi su questo slogan Antonio Albanese nel 2018 ha scritto (insieme ad Andrea Salerno, Marco Dambrosio e Stefano Bises), diretto e interpretato la commedia Contromano. Il protagonista è un commerciante di Milano, di nome Mario Cavallaro, che stufo di un ambulante che si è messo davanti al suo negozio decidi di rapirlo e portarlo nel suo Paese d’origine: il Senegal. Ma il viaggio non andrà secondo le aspettative del protagonista. Vediamo ora quali sono le location di Contromano.

Contromano: le location del film

Contromano è una sorta di film on the road che è stato quindi girato in diverse location, partendo da Milano, dove la storia ha inizio, fino ad arrivare all’Africa. Il negozio di calzature del protagonista, Mario Cavallaro, si trova in via Abbondio Sangiorgio 6, a Milano, e all’epoca il locale era una camiceria.

Antonio Albanese

Da Milano, spostandosi verso sud, troviamo diverse altre location del film: a Porto Ercole, in provincia di Grosseto, è stata girata la scena del pranzo tra Mario, Oba, Dalida e il paraplegico. La scena della sosta in spiaggia è stata invece girata nella Spiaggia di Sant’Agostino, a Gaeta, mentre l’hotel dove i protagonisti si fermano prima di arrivare a Napoli è il Martino Club Hotel a Salto di Fondi, in provincia di Latina.

A Sperlonga si trova invece l negozio dove Dalida acquisto l’abito da matrimonio e sempre nella cittadina laziale sono state girate molte altre scene del film. Il porto nella quale i tre protagonista si imbarcano per la Spagna è invece il Molo Angioino di Napoli.

Spostandosi invece in Africa, il porto nel quale Mario, Oba e Dalida sbarcano è quello di Tangeri Med a Oued Rmel, in Marocco. E sempre in Marocco sono poi state girate diverse scene anche a Marrakech.

Contromano: il cast del film

Come detto in precedenza, il protagonista principale di Contromano è Antonio Albanese. A vestire i panni dei personaggi di Oba e Dalida sono invece due attori francesi: Alex Fondja e Aude Legastelois. Nel cast del film troviamo poi anche Daniela Piperno, David Anzalone e Valentina Pace.

