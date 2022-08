Con la commedia Contromano, Antonio Albanese racconta con la sua ironia e comicità il tema dell’immigrazione.

Non è solo la politica a parlare del tema dell’immigrazione, in diverse occasioni lo ha fatto anche il mondo del cinema. In Tolo Tolo di Checco Zalone abbiamo visto un italiano intraprendere, per una serie di vicissitudine, un viaggio della speranza dall’Africa fino al nostro Paese, in Contromano invece il viaggio parte dell’Italia e ha come meta il Senegal. Contromano è una commedia diretta e interpretata da Antonio Albanese che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2018. Prima di questo film, erano sedici anni che Antonio Albanese non si cimenterà dietro la macchina da presa.

Contromano: la trama del film

Il protagonista di Contromano è Mario Cavallaro, un uomo abitudinario che vive a Milano dove lavora nel suo negozio di calzature. A rompere la sua routine quotidiana è Oba, un ragazzo senegalese che, all’improvviso, si piazza davanti al negozio di Mario Cavallaro a vendere calzini.

Antonio Albanese

Il protagonista decide allora di rapire Oba e di riportarlo a bordo della propria auto da Milano al Senegal. Ai due si unisce però anche la sorella di Oba, Dalida: il viaggio andrà molto diversamente da come lo stesso Mario Cavallaro aveva inizialmente immaginato.

Contromano: il cast del film

Come detto in precedenza, il protagonista principale di Contromano è Antonio Albanese che, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, parlando del film aveva spiegato che: “Quello dei migranti è una questione gigantesca, io ho provato ad affrontarla da un punto di vista umano, guardando alle paure e ai sogni che abbiamo “noi” e “loro”.

A vestire i panni dei personaggi di Oba e Dalida sono invece due attori francesi: Alex Fondja e Aude Legastelois. Nel cast del film troviamo poi anche Daniela Piperno, David Anzalone e Valentina Pace.

Riproduzione riservata © 2022 - DG