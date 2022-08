Arriva in Italia una nuova piattaforma streaming molto attesa dagli appassionati di cinema: Paramount +. I film e i prezzi degli abbonamenti.

Se siete appassionati di cinema, questa è una notizia che certamente vi farà piacere apprendere: sta per arrivare anche in Italia Paramount +, la piattaforma streaming della celebre casa di produzione cinematografica che permette ai suoi abbonati di poter vedere tanti film e serie TV di ogni genere e per ogni gusto, produzioni americane ma anche internazionali (comprese quelle italiane). Il giorno dell’arrivo di Paramount + in Italia è giovedì 15 settembre 2022: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

Paramount +: prezzi degli abbonamenti

Ma quanto costa fare l’abbonamento a Paramount +? Saranno a disposizione degli utenti due tipi di abbonamento: uno mensile al prezzo di 7,99 euro e uno annuale a 79,90 euro all’anno.

Paramount +

“Paramount+ sta rapidamente espandendo la sua presenza a livello globale, offrendo al pubblico una serie unica di contenuti, con le più grandi star e le più avvincenti storie globali e locali insieme su un’unica piattaforma. L’Italia non solo ha un’incredibile storia cinematografica, dai film di culto alle serie TV, ma è anche un mercato chiave per l’espansione globale di Paramount+” ha spiegato Marco Nobili, ovvero l’Executive Vice President e International General Manager di Paramount+.

Paramount +: i film

Nella lista di film e serie TV che potremo trovare su Paramount + ci sono, fra gli altri, Top Gun: Maverick, HALO, The First Lady, Tulsa King, 1883, Paw Patrol.

“Paramount+ porterà al pubblico italiano un’offerta unica e mai vista di intrattenimento di qualità. Accanto alle produzioni globali di Paramount+, troveranno un posto di rilievo anche serie originali e cinema italiano. Abbiamo enorme rispetto per il potenziale dell’industria audiovisiva del nostro Paese e siamo onorati di poter collaborare con i talenti creativi e imprenditoriali che la rendono grande. Grazie a questa collaborazione, stiamo dando vita anche in Italia a progetti innovativi e ambiziosi a marchio Paramount+ Original” ha spiegato Jaime Ondarza.

