A distanza di 36 anni dall’uscita del primo film arriva Top Gun: Maverick. Dalla trama al cast, tutto quello che c’è da sapere.

Era il 1986 quando nelle sale cinematografiche usciva Top Gun, film con protagonista Tom Cruise che ebbe un enorme successo e vinse anche un Premio Oscar (quello per la Miglior canzone, Take My Breath Away). A distanza di 36 anni arriva nei cinema il sequel: Top Gun: Maverick. I protagonisti sono sempre gli stessi del primo capitolo: dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Top Gun – Maverick: la data di uscita

Le riprese di Top Gun – Maverick sono iniziate il 31 maggio del 2018 e sono terminate, dopo diversi mesi di lavoro, nel marzo del 2019. Il film sarebbe dovuto arrivare nelle sale cinematografiche nel 2020 ma, così come capitato anche a diverse altre pellicola, l’uscita è stata rimandata per via della pandemia di Covid.

Tom Cruise

Il 2 luglio del 2021 sembrava poi essere la data giusta per l’uscita nei cinema di Top Gun – Maverick invece, sempre a causa del Covid, il debutto del film è stato prima spostato al 19 novembre dello stesso anno e infine al 27 maggio 2022: è questo il giorno in cui si potrà finalmente vedere il film.

Top Gun – Maverick: la trama e il cast del film

Top Gun – Maverick è ambientato a 34 anni di distanza dalla conclusione della storia del precedente capitolo. Pete “Maverick” Mitchell è nel frattempo diventato capitano di vascello e nuovo istruttore della scuola d’aviazione Top Gun. Tra i suoi allievi c’è Bradley, il figlio di Goose, ex collega proprio di Maverick morto nel precedente film, che sogna di poter seguire le orme del padre.

In Top Gun – Maverick il cast è composta da Tom Cruise, Miles Teller, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Glen Powell, Ed Harris, John Hamm e Manny Jacinto.

Riproduzione riservata © 2022 - DG