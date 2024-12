Con la puntata in onda martedì 10 dicembre su Rai 1 si chiude la prima stagione, ma Libera 2 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo.

Libera è stata una delle novità della Rai dei 2024 per quel che riguarda il panorama delle fiction. La prima stagione della fiction, con la puntata andata in onda martedì 10 dicembre su Rai 1, è arrivata alla conclusione: considerato il grande successo che ha avuto la serie, sono in molti ora a domandarsi se Libera 2 si farà oppure no? Vediamo tutto quello che sappiamo a riguardo sul futuro della fiction con protagonista Lunetta Savino.

Libera 2 si farà?

Da parte della Rai, almeno per il momento, non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale a riguardo. Ma i fan della serie TV possono comunque aspettare notizie rimanendo fiduciosi: secondo alcune indiscrezioni, infatti la fiction sarebbe già stata rinnovata per una seconda stagione. D’altronde, considerato quanto successo ha avuto la prima stagione, ci sarebbe stato da stupirsi del contrario.

Matteo Martari

Ma non solo: sarebbe infatti già stato programmato anche l’inizio delle riprese di Libera 2: Lunetta Savino e tutti gli altri attori del cast dovrebbero infatti tornare sul set della fiction già nel 2025. Non resta quindi che attendere un annuncio ufficiale da parte della Rai per aver la conferma sul fatto che Libera 2 si farà.

Libera 2 quando inizia?

Non essendoci ancora l’ufficialità del rinnovo della fiction per una seconda stagione, non è possibile dire quando inizierà realmente. Ma, se davvero l’inizio delle riprese dovesse essere nel 2025, Libera 2 arriverebbe su Rai 1 nel 2026.

Libera: il cast della fiction

Come abbiamo detto in precedenza, la protagonista principale di Libera è Lunetta Savino, che interpreta il ruolo della giudice Libera Orlando. Il co-protagonista è invece Matteo Martari, che veste i panni di Pietro Zanon, un pregiudicato ex fidanzato di Bianca che aiuta la protagonista a indagare sulla morte della figlia.

Nel cat della fiction sono poi presenti anche Gianluca Mazzella, troviamo poi anche Gioele Dix, Claudio Bigagli, Roberto Citran, Monica Dugo e Daisy Pieropan.