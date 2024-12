Le frasi più iconiche e divertenti del film La Banda dei Babbi Natale

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più iconiche del film La Banda dei Babbi Natale, con protagonisti i mitici Aldo, Giovanni e Giacomo.

Aldo, Giovanni e Giacomo non deludono mai: per i loro fan sono ormai una certezza. Tra le pellicole più acclamate c’è La Banda dei Babbi Natale, che vede anche la meravigliosa Anna Finocchiaro tra i protagonisti. Vi presentiamo una raccolta delle frasi più iconiche tratte dalla commedia natalizia.

Frasi film La Banda dei Babbi Natale

Uscito nel 2010 con la regia di Paolo Genovese, il film La Banda dei Babbi Natale vede come protagonisti uno dei trii comici più amati di sempre: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, noti ai più come Aldo, Giovanni e Giacomo. Al loro fianco, come se non bastasse, troviamo attori altrettanto apprezzati, come Angela Finocchiaro, Giorgio Colangeli, Giovanni Esposito e Cochi Ponzoni.

La trama è quella classica delle pellicole natalizie. Aldo, Giovanni e Giacomo, pizzicati la notte di Natale mentre scalano un edificio, vengono arrestati. Davanti al commissario Irene Bestetti, che ha fretta di tornare a casa per godersi la festa, i tre iniziano a raccontarsi, parlando delle loro vite un po’ sgangherate. L’intenzione, ovviamente, è quella di dimostrarsi innocenti. Ripercorriamo il film La Banda dei Babbi Natale con le frasi più iconiche:

Un’altra emergenza… Il pitone dei Galbiati si è mangiato il gatto… gli avevo detto di non farli giocare assieme. (Giovanni)

Ohhh ma che super-io spigoloso! (Elisa)

Giacomo: T’ha cacciato a pedate nel culo? / Aldo: Ho avuto un misunderstanding! / Giovanni: Cosa?! / Aldo: Un pacato confronto tra persone adulte…

Come diceva Winston Churchill: “Non c’è bisogno di inasprire le pene per bigamia, un bigamo ha due suocere e come punizione mi pare che basti”. (Irene)

Irene: C’è qualche terrone qui? [Giovanni, Giacomo e Benemerita indicano Aldo] / Aldo: Effettivamente sono nato a Palermo… però come ben può vedere ho delle forti contaminazioni normanne… poi mio papà mi ha iscritto qui, a metà strada tra le due culture… / Irene: Ma che cazzo stai dicendo?! / Aldo [in preda alla disperazione]: La prego, dottoressa… c’è stato uno sbaglio: siamo innocenti! / Irene: Sei tu, sei tu che hai avuto la brillante idea di farvi beccare proprio stasera, eh?! Ma che razza di banda siete??

Gualtiero: Certo che come giocatore sei proprio una merda! / Aldo: Ma se sei tu che mi hai suggerito il tris sicuro! Dicevi che Gazza ladra era più veloce di un Porsche e aveva l’argento vivo di un termosifone!

Le citazioni più iconiche del film

La Banda dei Babbi Natale, che ha ottenuto 3 candidature ai Nastri d’Argento, ha registrato un incasso non indifferente: 21,4 milioni di euro nelle prime 7 settimane di programmazione e 2,6 milioni di euro nel primo weekend. Di seguito, un’altra selezione di frasi tratte dal film: