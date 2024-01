Ecco quali sono le canzoni che compongono la colonna sonora di Top Gun: Maverick, il film con protagonista Tom Cruise.

Nel 1986 è uscito uno dei film d’azione e di guerra più celebri della storia del cinema: Top Gun. Nel 2022 è arrivato invece il sequel: Top Gun: Maverick. E se spesso i sequel, soprattutto quelli che arrivano a distanza di molti anni dalla pellicola originale non riescono a conquistare né il pubblico né la critica, in questo caso invece le cose sono andate diversamente e anche Top Gun: Maverick è stato un successo. La pellicola è stata candidata a sei Premi Oscar e ha vinto quello per il Miglior Sonoro. Ma uno dei punti di forza della pellicola è la sua colonna sonora: vediamo allora quali sono le canzoni che la compongono.

Le canzoni di Top Gun: Maverick: la colonna sonora del film

La colonna sonora di Top Gun: Maverick è stata curata da Harold Faltermeyer e Hans Zimmer e impreziosita dalle canzoni di Lady Gaga. Ecco quali sono le canzoni che la compongono:

Lady Gaga

Main Titles (You’ve Been Called Back to Top Gun)

Kenny Loggins – Danger Zone

Darkstar

Miles Teller – Great Balls of Fire (Live)

You’re Where You Belong/Give ‘Em Hell

OneRepublic – I Ain’t Worried

Dagger One Is Hit/Time to Let Go

Tally Two/What’s the Plan/F-14

The Man, the Legend/Touch Down

Penny Returns (Interlude)

Lady Gaga – Hold My Hand

Top Gun Anthem

Top Gun: Maverick: il cast e la trama

Top Gun – Maverick è ambientato a 34 anni di distanza dalla conclusione della storia del precedente capitolo. Pete “Maverick” Mitchell è nel frattempo diventato capitano di vascello e nuovo istruttore della scuola d’aviazione Top Gun. Tra i suoi allievi c’è Bradley, il figlio di Goose, ex collega proprio di Maverick morto nel precedente film, che sogna di poter seguire le orme del padre.

In Top Gun – Maverick il cast è composta da Tom Cruise, Miles Teller, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Glen Powell, Ed Harris, John Hamm e Manny Jacinto.