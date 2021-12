I fratelli De Filippo è un film biografico, uscito il 13 dicembre 2021 nelle sale e trasmesso anche in televisione.

I Fratelli De Filippo, omaggio alla loro bravura, arriva in tv a poca distanza da “Qui rido io” di Mario Martone con Toni Servillo, racconto della parabola decadente di Eduardo Scarpetta e della sua famiglia allargata, in cui figuravano appunto i De Filippo, figli mai riconosciuti. Il film di Rubini racconta soprattutto il legame tra i tre fratelli e la parabola ascendente della loro arte e fama in seguito alla morte di Scarpetta. Il produttore Agostino Saccà e Sergio Rubini hanno vinto, rispettivamente, il Premio “Produttore Italiano dell’Anno” e “Filmmaker dell’anno” del Capri, Hollywood International Film Festival.

I Fratelli De Filippo: dove e quando vederlo

Dopo l’anteprima al cinema dal 13 al 15 dicembre 2021, il film di Sergio Rubini arriva in tv il 30 dicembre 2021, alle ore 21:25, su Rai1. Questa scelta si innesta perfettamente nel calendario Rai che ha già mandato in onda “Sabato, Domenica e Lunedì” e “Non ti pago” non molti giorni fa. Il film sarà disponibile anche su Rai Play.

La trama del film

«Quella dei De Filippo è la storia tutta italiana di una famiglia, in qualche modo disagiata ed emarginata, che grazie alla coesione, al talento e alla tenacia riesce ad affermarsi» descrive così il film, e la storia vera, Sergio Rubini. Il film è ambientato a Napoli nel ‘900. Alla morte del padre Eduardo Scarpetta, si è sempre fatto chiamare zio non essendo figli legittimi e non avendoli mai riconosciuti, non ricevono alcuna eredità. La compagnia del padre viene presa in gestione dal figlio legittimo Vincenzo, i tre De Filippo invece riescono a trasformare le ingiustizie in arte realizzando il sogno di aprire un loro teatro.

I Fratelli De Filippo: tutto il cast

Il film di Sergio Rubini vede un cast di tutto rispetto. Mario Autore è Eduardo De Filippo, Domenico Pinelli è Peppino De Filippo, Anna Ferraioli Ravel è Titina De Filippo. Seguono Biagio Izzo, Susy Del Giudice, Giancarlo Giannini, Marisa Laurito, Vincenzo Salemme, Maurizio Casagrande, Augusto Zucchi, Marianna Fontana, Maurizio Micheli, Luciana De Falco, Nicola Di Pinto e Giovanni Esposito. La sceneggiatura è a opera di Sergio Rubini, Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini. Le musiche sono di Nicola Piovani. Prodotto da Pepito Produzioni con Rai Cinema, in collaborazione con Nuovo Teatro, è distribuito da 01 Distribution.

