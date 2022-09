Ecco tutte le location di Maschi contro femmine, la commedia con protagonisti Fabio De Luigi, Paola Cortellesi.

Quattro vicende diverse, storie d’amori, tradimenti e amicizie. Quattro racconti differenti tra di loro ma con un denominatore comune: i conflitti tra uomini e donne. Si può sintetizzare così Maschi contro femmine, divertente commedia diretta da Fausto Brizzi, arrivata nelle sale cinematografiche italiane nel 2010 e molto apprezzata dalla critica, oltre che dal pubblico. I diversi premi vinti – tra cui il Premio Diamanti alla miglior regia a Fausto Brizzi al Festival di Venezia – ne sono la dimostrazione. Vediamo insieme quali sono le location nelle quali è stato girato il film.

Maschi contro femmine: le location del film

Per trovare tutti i luoghi nei quali Fausto Brizzi ha girato il suo Maschi contro femmine bisogna fare un autentico tour per tutto il nord Italia: Piemonte, Liguria, Toscana e Marche hanno tutte ospitato la troupe del film per le varie riprese.

Fabio De Luigi

In una piscina di Torino sono state ad esempio girate le scene che vedono Paola Cortellesi impegnata nella scena conclusiva del film. Fabio De Luigi interpreta invece l’allenatore di una squadra femminile di pallavolo: l’Asystel Volley Novara. E proprio la città di Novara non poteva mancare come teatro di diverse scene.

Ma in Maschi contro femmine possiamo vedere anche il mare di Vado Ligure (comune della provincia di Savona), ma anche città come Livorno e Ancona.

Maschi contro femmine: il cast del film

Due dei principali protagonisti di Maschi contro femmine li abbiamo già citati in precedenza, sono Paola Cortellesi e Fabio De Luigi. Ma nel film di Fausto Brizzi sono presenti anche tanti altri celebri attori e attrici del cinema e della comicità italiana: da Lucia Ocone a Carla Signoris, passando per Paolo Ruffini, Chiara Francini, Alessandro Preziosi, Nicolas Vaporidis, Giuseppe Cederna.

