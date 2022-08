Ecco le location di Il grande salto, il film con protagonisti Ricky Menphis e Giorgio Tirabassi e diretto proprio da quest’ultimo.

Giorgio Tirabassi lo conoscono tutti: lo abbiamo visto recitare in tanti film e in molte serie TV ma forse non tutti sanno che nel suo curriculum ha anche un’esperienza da regista. Ha infatti diretto la commedia Il grande salto, di cui è anche uno dei due protagonisti principali. Chi è l’altro grande protagonista? Ovviamente il suo amico e collega di mille set Ricky Memphis. I due vestono i panni di Nello e Rufetto, due ladri che sognano di compiere il grande colpo che permetterà a entrambi di sistemarsi. Ovviamente le cose non andranno come i due sperano perché la sfortuna che gli ha sempre accompagnati in tutta la loro carriera da ladri non lascerà stare. Vediamo ora quali sono le location de Il grande salto.

Il grande salto: le location del film

Quasi tutte le scene di Il grande salto sono state girate a Roma o comunque nella provincia della Capitale. Per esempio, la scena iniziale, quella dell’arresto dei due protagonisti, è stata girata in via Laerte. Diverse scene sono poi state girate nel quartiere di Tor Bella Monaca, mentre il luogo dove lavora la moglie di Rufetto è un supermercato che si trova nei pressi di Ciampino.

Giorgio Tirabassi

Giorgio Tirabassi ha utilizzato come location de Il grande salto anche il parco divertimenti Cinecittà World (i visitatori del parco hanno potuto fare da comparsa all pellicola). Spostandosi invece dal Lazio, per trovare altri luoghi delle riprese del film dobbiamo spostarci in Abruzzo, dove sono state girate delle scene sul Ponte del Lago di Campotosto e il pellegrinaggio alla Croce del Sacro Monte. Senza poi dimenticare L’Aquila, location di altre numerose scene.

Il grande salto: il cast del film

Oltre ai già citati Ricky Memphis e Giorgio Tirabassi, nel cast de Il grande salto troviamo anche Roberta Mattei, Gianfelice Imparato, Paola Tiziana Cruciani, Valerio Mastandrea, Marco Giallini e Lillo.

