Ecco le location de Il mio vicino del piano di sopra, il film con Sergio Rubini che fa parte del ciclo Purché finisca bene.

Fra i tanti film che fanno parte del ciclo Purché finisca bene c’è anche Il mio vicino del piano di sopra. E’ stato trasmesso per la prima volta su Rai 1 nel dicembre del 2016 per poi essere riproposto in seguito più volte: come tutti gli altri film della serie si tratta di una commedia romantica, dai toni leggeri e divertenti. I protagonisti sono Bruno, un designer disoccupato che soffre di depressione, e la sua vicina di casa, Claudia, ad di un’importante multinazionale che decide di acquistare proprio l’attico di Bruno, dopo che da mesi questo non pagava le rate del mutuo. Lui si rifiuta di lasciare la casa fino a quando non decide di proporre un particolare accordo a Claudia. Vediamo ora quali sono le location di Il mio vicino del piano di sopra.

Il mio vicino del piano di sopra: le location del film

A fare da sfondo alla storia raccontata in Il mio vicino del piano di sopra è la città di Torino: è qui che sono state girate tutte le scene del film. Il Parco del Valentino e la sua Fontana dei 12 mesi, Piazza della Repubblica, i portici del centro città.

Torino

Il palazzo dove abitano i due protagonisti, che gode di una splendida vista sulla Mole Antonelliana, si trova in Rondò Rivella, dove si incrociano corso San Maurizio e corso Regina Margherita.

Il mio vicino del piano di sopra: il cast del film

Il protagonista principale de Il mio vicino del piano di sopra, Bruno, è interpretato da Sergio Rubini, Barbora Bobulova veste invece i panni della manager Claudia. Nel cast del film del ciclo Purché finisca bene troviamo anche Pia Lanciotti, Simona Nasi, Massimo Nicolini, Gennaio Iaccarino, Giorgia Boni e Luigi Di Fiore.

Riproduzione riservata © 2022 - DG