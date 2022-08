Ecco dove vedere in streaming SuperQuark: le puntate del programma di Piero Angela sono disponibili gratis on demand.

SuperQuark è la trasmissione scientifica per eccellenza della TV italiana. Seguitissima edizione dopo edizione, grazie alla maestria e alla cultura di Piero Angela per anni e anni è arrivata nelle case degli italiani facendo conoscere il mondo che ci circonda, la storia e la natura. La prima puntata è andata in onda venerdì 27 gennaio del 1995 su Rai 1, da quel momento sono state realizzate 29 edizioni (l’ultima in onda nell’estate del 2022) tutte condotte proprio da Piero Angela, oltre a una serie di spinoff vari. In realtà il programma Quark era nato ben prima, nel 1981, e negli anni è proseguito in varie fasce orarie per poi evolversi e diventare quel SuperQuark che tutti noi costiamo e vediamo dal 1995. Vediamo ora dove vedere le puntate di SuperQuark in streaming.

Dove vedere SuperQuark in streaming e in TV

Chi volesse vedere il programma di Piero Angela on demand può farlo, le puntate di SuperQuark in streaming sono infatti disponibili su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai accessibile in maniera del tutto gratuita da Smart TV, da computer, da smartphone e da tablet.

Piero Angela

Su RaiPlay, purtroppo, non sono disponibili tutte le puntate dalla prima stagione in poi del programma di approfondimento scientifico, ma solamente quelle a partire dalla stagione andata in onda nel 2018 in poi. Sono però inoltre presenti anche tante clip tratte dalle varie puntate su vari temi: Scienza e Tecnologia, Medicina e Salute, Arte e Storia, Ambiente e Società.

Sempre su RaiPlay, nella sezione di SuperQuark, dopo la morte di Piero Angela è stato caricato anche il video con l’ultimo saluto che il conduttore ha voluto dare ai suoi spettatori che negli anni lo hanno seguito, amato e apprezzato.

