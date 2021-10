Ecco tutto quello che c’è da sapere su Back to School: dai concorrenti a quando inizia, tutto sul programma di Nicola Savino.

Ve lo ricordate l’esame di quinta elementare? Se siete nati dal 1994 in poi no di certo, visto che dal 2004 è stato abolito ma i protagonisti di Back to School lo hanno fatto e magari lo ricordano anche. Se così non fosse ci penserà il programma di Italia 1 a riportarglielo alla mente. Perché? La risposta è semplice: il format della trasmissione prevede infatti che una serie di personaggi famosi, provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e della musica, si risiedano sui banchi di scuola per provare a sostenere nuovamente l’esame di quinta elementare. Chissà come se la caveranno.

Back to School: quando inizia?

La prima puntata di Back to School è attesa su Italia 1 mercoledì 10 novembre in prima serata, a partire dalle 21.20 circa. In totale le puntate della prima edizione del programma, che è condotto da Nicola Savino, sono cinque e andranno in onda ogni settimana sempre al mercoledì sera.

Nicola Savino

Nel corso delle cinque puntate vedremo sedersi sui banchi di scuola un totale di 25 personaggi famosi (cinque per ogni puntata) alle prese proprio con l’esame di quinta elementare.

Back to School: i concorrenti

Ma chi sono i vip che vedremo in Back to School? Tra di loro ci sono gli ex calciatori Evaristo Beccalossi, Gianluca Zambrotta, Totò Schillaci e Nicola Ventola, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, ma anche le showgirl Antonella Elia, Paola Caruso e Giulia Salemi, le conduttrici Benedetta Mazza e Roberta Lanfranchi.

E poi ancora esponenti della musica italiana come Clementino e Random ma anche Denis Dosio, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Enzo Miccio, Vladimir Luxuria, Maria Teresa Ruta, Eleonora Pedron, Andrea Zelletta, Martina Hamdy, Lory Del Santo, Scintilla e Ignazio Moser. Ci sarà da divertirsi.