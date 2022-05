La nuova serie TV del Marvel Cinematic Universe è She-Hulk: Attorney at Law. Dal cast alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nel Marvel Cinematic Universe arriva una nuova supereroina: si tratta di She-Hulk, ovvero l’alter-ego di Jennifer Walters, la cugina di Bruce Banner. La serie Tv a lei dedicata ha come titolo She-Hulk: Attorney at Law e, come tutte le altre che fanno parte dell’universo Marvel, è trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney +. Dal cast alla trama, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere proprio riguardo alla serie TV She-Hulk.

She-Hulk: uscita della serie TV

Per prima cosa rispondiamo a una domanda molto comune tra i fan delle serie Tv Marvel: quando esce She-Hulk? L’uscita è in programma mercoledì 17 agosto 2022. Gli episodi della prima stagione (non è noto se ce ne saranno anche altre in futuro) sono in totale 9 e, come avvenuto anche per le altre serie TV del Marvel Cinematic Universe, verranno distribuiti settimanalmente su Disney +.

In attesa di vedere la serie TV, la Marvel il 17 maggio ha distribuito il trailer di She-Hulk: Attorney at Law. Eccolo:

Trailer di She-Hulk: Attorney at Law

She-Hulk: la trama e le anticipazioni della serie TV

La protagonista di She-Hulk è Jennifer Walters, la cugina di Bruce Banner che, quando si arrabbia o si spaventa, diventa un’enorme creatura verde dalla forza sovraumana. Proprio come il cugino. Jennifer Walter è una donna in carriera, un’avvocatessa di successo che si occupa nei casi che coinvolgono proprio i supereroi e coloro che hanno dei poteri o della capacità sovrannaturali.

Pugno Hulk

Nel corso della serie TV, oltre che nei tribunali, dovrà però vedersela anche per le strade contro Abominio, il nemico che avevamo già visto nel film di Hulk del Marvel Cinematic Universe.

She-Hulk: il cast del film

A interpretare il ruolo di Jennifer Walters in She Hulk è Tatiana Maslany. Nella serie TV ritroviamo poi anche Mark Ruffalo nelle vesti proprio di Bruce Banner (Hulk), Tim Roth in quelle di Emil Blonsky (ovvero Abominio), Benedict Wong torna a interpretare Wong. Completano il cast principale della serie TV Jameela Jamie e Renée Elise Goldsberry.

