Ecco le location di SMS – Sotto mentite spoglie, la divertente commedia con Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

Un messaggio inviato per sbaglio alla persona sbagliata, soprattutto se non ci si accorge dell’errore, può causa una serie di incredibili equivoci: proprio questo è alla base di SMS – Sotto smentite spoglie, divertente commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme insieme a un cast di prim’ordine. Protagoniste del film sono due coppie di amici che, proprio per colpa di un SMS, finiscono al centro di una storia di tradimenti e divertenti equivoci. Ma vediamo ora quali sono le location di SMS – Sotto mentite spoglie.

SMS – Sotto mentite spoglie: le location del film

SMS – Sotto mentite spoglie è stato girato quasi interamente a Roma. Il palazzo dove abita la famiglia Lampedusa si trova in piazzale Cardinal Consalvi. In Piazza Euclide c’è invece l’incrocio in cui Tommaso inchioda all’improvviso e sbaglia destinatario del messaggio che invia con il suo telefono cellulare.

VINCENZO SALEMME

Altre scene sono state girate poi sul Lungotevere (come quella in cui i due protagonisti si allenano con la canoa ormeggiata). Le uniche scene di SMS – Sotto mentite spoglie che non sono state girate a Roma sono quelle della vacanze che sono state invece girate a Gaeta. La struttura con piscina che si vede è l’hotel Aenea’s Landing.

SMS – Sotto mentite spoglie: il cast del film

Vincenzo Salemme è il protagonista principale di SMS – Sotto mentite spoglie. L’attore napoletano interpreta il ruolo di Tommaso Lampedusa, la moglie Francesca è invece impersonata da Lucrezia Lante della Rovere mentre Gabriella Belisario e Teodoro Giambanco sono i due figli, Marcella e Matteo.

Giorgio Panariello è invece l’amico Gino Chiti mentre Luisa Ranieri veste i panni della moglie, Chiara. Altro grande protagonista del film è il domestico Ronny, interpretato da Asoka Devamunige, che risulta essere uno dei personaggi più divertenti del film.

