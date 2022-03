Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia. La nascita è stata annunciata via social.

Con enorme gioia Valentino Rossi e la sua fidanzata, la modella Francesca Sofia Novello, hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia. La gravidanza della modella era stata annunciata dal campione dopo il suo ritiro dal motociclismo e, durante questi mesi d’attesa, lui e Francesca avevano preferito tenere top secret il nome della piccola. Mistero svelato col post Instagram: la bambina è stata chiamata Giulietta.

Valentino Rossi: è nata la figlia

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno finalmente realizzato il sogno di avere una figlia e, con enorme entusiasmo, i due hanno annunciato la nascita della loro piccola via social.

Ecco il post con il quale Francesca Sofia ha svelato il nome:

Il campione è legato alla modella dal 2017 e in passato non aveva fatto segreto di voler costruire insieme a lei una famiglia: “È un po’ che ci penso, credo di avere trovato la ragazza giusta. Uno o due figli: si può fare. Anche perché dopo passano gli anni e ti annoi, così invece ne vale la pena”, aveva confessato a La Repubblica.

L’annuncio della gravidanza

I due avevano annunciato la gravidanza con un tenero scatto dove Il Dottore – vestito per l’appunto proprio da medico, con tanto di camice bianco – usava uno stetoscopio per auscultare il pancino della modella, che già sapeva di aspettare una bambina. “Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina”, aveva scritto il campione nella didascalia all’immagine, che era presto diventata virale sui social.

In seguito il campione aveva svelato – non senza suscitare polemiche – che avrebbe preferito un maschietto a una femminuccia: “Fare un bambino è sempre stato nei miei pensieri, era un’esperienza che volevo provare a fare. Poi è una bambina, io avrei preferito un maschio ma sono contento lo stesso. Avere una femmina è una cosa positiva così non ti viene il dubbio se correrà o no, farà altre cose”, aveva dichiarato ai microfoni di Sky.

