La guerra sta procurando una serie di pericoli e disagi ai quale si aggiunge il covid-19. Queste le dichiarazioni di Matteo Bassetti che sottolinea come l’arrivo dei profughi in Italia potrebbe fa scoppiare un’altra ondata di virus.

Come riporta Genova Today, Matteo Bassetti dichiara: “La situazione – scrive l’infettivologo genovese sui propri canali social – oltre che disastrosa dal punto di vista sociale e umanitario, rischia di diventarlo anche sul versante sanitario. Il rischio di una ripresa di forza del covid è più che reale. Solo un terzo degli ucraini si è infatti vaccinato e la copertura con tre dosi è anche inferiore”.

E ancora: “In questo scenario il virus corre, contagia, muta e uccide – sottolinea Bassetti – e bisogna stare attenti a non sottovalutare il fenomeno. Basta guardare a Hong Kong per capire cosa può avvenire sottovalutando il ruolo dei vaccini con una ripresa di forza del virus. A Hong Kong è infatti record di contagi e di morti legati alla superdiffusione di Omicron. Perché sta avvenendo? Il 40% della popolazione è vaccinato e solo il 22% con tre dosi. Stanno correndo ai ripari vaccinando la popolazione ma è probabilmente troppo tardi. Il virus corre indisturbato“.

