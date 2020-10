View this post on Instagram

Il messaggio da dare ai cittadini è che la malattia che a marzo sembrava incurabile oggi invece è gestibile. Ciò non significa che possiamo fare quello che vogliamo. Vanno seguite sempre le regole. La convivenza forzata con questo virus ci sarà ancora per molto tempo, ma dobbiamo tornare a vivere, senza paura e senza panico. Basta con questo catastrofismo e terrorismo mediatico, serve ottimismo. Dare ogni sera il numero di contagiati senza dire quanti siano asintomatici, quanti abbiano veri problemi, quanti finiscano in terapia intensiva per Covid e non per altro, è un errore. Ciò crea inevitabilmente nell'opinione pubblica un concetto sbagliato del Covid. Da cittadino sono preoccupato delle implicazioni socio-economiche che questa situazione causerà. Il Paese non si può permettere ansia e nuove chiusure. La scuola deve ripartire, le attività e le aziende devono ripartire, gli ospedali devono tornare ad occuparsi degli altri malati che sono stati trascurati. L’Italia, poi, rispetto ai paesi anglosassoni, non è pronta per l’utilizzo massiccio dello smart working, ci mancano infrastrutture informatiche adeguate. Anche a livello culturale, l’italiano per natura ama il contatto e le relazioni. Lo smart working in un paese come il nostro è devastante. Dobbiamo imparare a convivere con questo virus, specialmente in questa fase delicata che ci vede ancora sprovvisti del vaccino. Ma non possiamo pensare di vivere i prossimi mesi con l’idea che tutto andrà male. Dobbiamo fare tesoro dell’esperienza che abbiamo maturato e della battaglia che nella prima fase abbiamo vinto. Gli ospedali sono attrezzati per affrontare l’epidemia, abbiamo dei farmaci efficaci come il Remdevesir, abbiamo dei protocolli efficaci. Il virus sembra meno aggressivo e siamo più bravi ad intercettare i contagiati. Tutto questo mi fa ben sperare. Serve sempre cautela, distanza interpersonale, lavaggio delle mani, mascherine ove necessario, le vaccinazioni, l’educazione sanitaria, ma bisogna tornare a vivere guardando avanti. Dobbiamo ricostruire le coscienze a livello sociale, economico e sanitario con una ventata di ottimismo, per non morire di depressione e di fame.