La coppia ha donato una cifra di tre milioni di dollari per i rifugiati dalla guerra in Ucraina tramite una raccolta fondi.

Mila Kunis e Ashton Kutcher hanno raccolto tramite un raccolta fondi su GoFundMe circa tre milioni per i rifugiati ucraini. Sopratutto Mila è molto sensibile a quello che sta succedendo in Ucraina perchè è la sua patria, il luogo in cui è nata.

Le dichiarazioni di Mila Kunis

Come riporta TG Com 24, Mila Kunis dichiara: “Sono nata a Chernivtsi, in Ucraina, nel 1983.Sono venuta in America nel 1991 e mi sono sempre sentita americana. Ma oggi non sono mai stata così orgogliosa di essere ucraina. Quello che sta succedendo in Ucraina è assurdo. Non c’è posto in questo mondo per questo tipo di attacco ingiusto all’umanità.”

Mila e Ashton stanno cercando di arrivare a 30 milioni come cifra, per dare un aiuto umanitario cospicuo ai rifugiati. Entrambi si stanno dimostrando molto attivi dando un contributo concreto alla causa, che non si fermi solo alle belle parole. Questo gesto, è davvero lodevole e si spera possa ispirare molti altri vip a fare lo stesso, prendendo esempio dalla coppia. In ogni caso, gesti di solidarietà stanno arrivando dal mondo dello spettacolo e da personalità di spicco della cultura.

