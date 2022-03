La modella ha potuto finalmente riabbracciare suo padre e la moglie che sono arrivati in Italia dopo un lungo e pericoloso viaggio, in fuga da Kiev.

Finalmente il padre e la moglie di Anna Safroncik sono al sicuro in Italia. La modella nei giorni scorsi, si è detta angosciata perchè la sua famiglia era rimasta intrappolata a Kiev. Il padre aveva deciso di scappare con una lunga traversata e ora è in salvo.

Le dichiarazioni di Anna Safroncik

Dopo l’annuncio su Instagram che annunciava la fuga del padre da Kiev, Anna Safroncik dichiara: “Mio papà e sua moglie sono in salvo!!! Finalmente dopo tutti questi giorni di viaggio sono arrivati a casa mia… al sicuro. Grazie a tutti per il vostro sostegno e solidarietà”.

Nei giorni scorsi infatti, la modella aveva parlato ai suoi follower dell’angoscia di sapere i genitori in pericolo: “Buongiorno, volevo informarvi che mio padre ha deciso di fuggire da Kiev stando alla situazione. Abbiamo paura che i civili possano essere attaccati, non so neanche se riuscirà a salire sul treno e non so quanto riuscirà a tenermi informata perchè i telefonini prima o poi non avranno più batteria ed è già una preoccupazione. Sono molto angosciata perchè non so cosa pensare, è atroce quello che stiamo vivendo“.

Fortunatamente Anna può riprendere fiato e accogliere la sua famiglia al sicuro dalla terribile guerra in Ucraina. Ecco la foto:

Riproduzione riservata © 2022 - DG