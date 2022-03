In occasione dell’Expo 2020 Dubai, il cantante si esibisce nella sua “Brividi” ma con in mano la bandiera Ucraina e un messaggio contro la guerra.

Mahmood ha voluto mandare un messaggio di solidarietà all’Ucraina, attanagliata dalla guerra. Il cantante si è esibito insieme a Blanco, ma ritagliandosi del tempo per fare delle dichiarazioni contro la guerra e a sostegno della comunità ucraina che soffre sotto i bombardamenti.

Il bellissimo gesto di Mahmood all’Expo di Dubai

“No war, support Ukraine” queste le parole di Mahmood sul palco di Dubai e poi il cantante, come riporta TG Com 24 dichiara: “Sempre dalla parte degli oppressi, non degli oppressori“. Un forte messaggio di solidarietà all’Ucraina mentre stringe la bandiera del Paese e si esibisce in Brividi. Come riporta il portale: “Sono convinto che sia importante essere qui oggi a Expo – dice Mahmood – soprattutto per il momento storico in cui ci troviamo, visto cosa sta succedendo in Ucraina. È importante lasciare messaggi giusti e forti in un periodo come questo. Il cantante sottolinea come sia importante far sentire la vicinanza alla popolazione ucraina: “Vedere i video che girano sui social in questo periodo fa male. Fa male vedere che nel 2022 la situazione non sia cambiata così tanto rispetto a guerre passate. Bisogna cercare di aiutare e far sentire le persone aiutate, questo è importante”.

