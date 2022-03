Il confronto tra Davide e Lulù è stato particolarmente duro in diretta ma lo sfogo del gieffino nei confronti della principessa continua anche fuori onda.

Alfonso Signorini ha chiesto in puntata cosa pensasse Davide Silvestri di Lulù. Nel momento in cui il gieffino prende la parole e la critica, la principessa controbatte e non lo fa finire di parlare. Lo sfogo dell’attore prosegue dunque anche nel fuori onda, dove definisce la Selassiè “maleducata e presuntuosa”.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni di Davide Silvestri

Davide Silvestri, come riporta Fan Page, prende la parola su Lulù e dichiara: “Ci sono delle cose che non mi tornano in Lulù. Dice “Vergognati” a più persone e lei non si fa mai un esame di coscienza, dice che non parla alle spalle e invece parla alle spalle“. A questo punto la principessa lo interrompe e inveisce sul gieffino dichiarando: “Stai parlando a vanvera. Alfonso sta rosicando perché io l’ho nominato. È un rosicone. Parlava male di Alex e appena è arrivato, gli leccava il c. Mi sono sempre dimostrata per quello che sono, a differenza tua, che sei un falso. Sei solo un falso che si nasconde dietro a Katia e le leccavi il c tutto il giorno”.

A questo punto Davide, cerca di riprendere a fatica il discorso nonostante l’eco della gieffina, e dichiara: “È una bugiarda, si nasconde dietro alle sue paure. Questa è Lulù. Credo che soffra molto sua sorella e farebbe di tutto pur di arrivare al posto suo”. Lo sfogo dell’attore è proseguito anche fuori onda, parlando con Soleil: “È presuntuosa. Mi hanno chiesto un parere e questo è quello che si è dimostrata. Altrimenti non avrei detto certe cose. Ma se si dimostra una persona del genere e continua, io non sto zitto. Adesso mi sono rotto di stare zitto. Sei una maleducata e io non sto zitto. Non mi faccio mettere i piedi in testa da te, hai capito? Chiedono un mio pensiero e lo dico”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG